Luis del Olmo reaparece tras su accidente doméstico para explicar cómo se encuentra

Luis del Olmo, de 86 años, fue el gran ausente el pasado sábado en la entrega de los premios Antena de Oro, que se celebraron en el Gran Casino de Aranjuez, en Madrid. Tal y como explicó el presentador de la gala, Juan Ignacio Ocaña, el prestigioso comunicador sufrió una caída en la bañera que le obligó a ser hospitalizado. Han pasado apenas unos días y el periodista ha reaparecido en el programa de televisión Más vale tarde, donde Ignacio López y Cristina Pardo le han preguntado cómo se encuentra. A través de un vídeo ha confirmado que precisamente ha pasado una exhaustiva revisión médica.

“Vengo precisamente del médico y me ha dicho que qué suerte he tenido” explicó. Ha tenido que pasar eso sí por varias pruebas para verificar que todo está bien. “Ayer estuve prácticamente toda la mañana en la clínica mirando y remirando y al final me dicen estás hecho un toro. ¿Cómo es que los de Ponferrada sois así?” bromeó. “La verdad es que puedo contarlo” añadió. De hecho el periodista era uno de los homenajeados en la gala como pionero de la radio junto a nombres como Iñaki Gabilondo y José María García.

“Luis no nos puede acompañar, pero le tenemos en el corazón. Naturalmente, le haremos llegar esta placa, un homenaje que queremos rendir a la persona que nos ha hecho enamorarnos de la radio”, señalaba en la entrega de premios el presentador Juan Ignacio Ocaña. Su compañero y amigo, Iñaki Gabilondo, comentó que Del Olmo había llamado varias veces para trasladar su gratitud por el reconocimiento. “Nos ha llamado a todos 30 veces para decirnos que digamos en su nombre que está muy agradecido”.

Con una trayectoria profesional incuestionable, Del Olmo es además un entregado esposo, padre y abuelo. El gran amor de su vida es Mercedes González, a la que cariñosamente llama Merche, y que siempre ha sido su apoyo incondicional y guía. “No me muevo sin ella. Tuve la fortuna de encontrarla en el camino y que sea mi compañera de vida. Me hace feliz constantemente. Llevamos 50 años casados y doy gracias a Dios de estar con ella” dijo.