Sara Sánchez, reina de la belleza sénior en España

La modelo Sara Sánchez Reques ha sido elegida la reina de belleza sénior de España. Esta empresaria y coach en imagen emocional, de 48 años, ha sido coronada como la mujer más guapa de nuestro país tras participar en el certamen nacional Royal Spain, en el que compitieron 38 modelos de entre 41 y 65 años.



Sara Sánchez, nacida en Guadalajara, es coronada como reina de la belleza senior en España

El hotel Palacio de Merás de Tineo (Asturias) fue el magnífico escenario de la gran final del certamen de belleza en el que los candidatos, hombres y mujeres, desfilaron por el gran claustro del siglo XVI ante el público allí reunido y un jurado formado por la experta en estética y salud Fiorella Figueroa y Alfonso Pérez, director creativo de Ángel Schlesser, entre otros.



Sara Sánchez, vestida junto al director creativo de Ángel Schlesser, Alfonso Pérez

La agencia de modelos Rassim's y la empresa Where is Asturias seleccionaron a 28 mujeres y 10 hombres para la final del certamen y la directora de la agencia Lourdes Iglesias fue la encargada de dar a conocer el nombre de los vencedores. Después de una final muy disputada y en la que hubo incluso un empate, Sara Sánchez logró hacer su sueño realidad al coronarse como la mujer más bella en este concurso de belleza para mayores de 40 años. El hecho de haber ganado supone una gran satisfacción para esta atractiva empresaria, oriunda de Guadalajara y gran amante de la moda. “La última vez que participé en un concurso de belleza fue hace más de 20 años, y desde entonces este mundo siempre me ha apasionado”, confesó con la alegría reflejada en el rostro. "Las transformaciones en esta industria hacen posible que mujeres como yo, madres, tengamos la oportunidad de intentarlo”, reivindicó con emoción.



Sara Sánchez y Agustín de Lozar celebran el triunfo en el certamen de belleza Royal Spain

En la categoría masculina el ganador resultó ser Agustín de Lozar, de 55 años, un profesor de Educación Física nacido en Palencia, aunque cántabro de adopción y director de un colegio en Potes. Juntos celebraron el triunfo en este certamen y en el que se llevaron como premio un año de contrato como modelos de publicidad en la agencia organizadora del evento, Rassims. Esta iniciativa pone de manifiesto que "la edad no es un problema”. “La vida no se acaba a los 40. Las mujeres y los hombres estamos estupendos a partir de esa edad, que es cuando empieza una nueva fase vital en la que, además, sabemos lo que queremos y cómo lo que queremos”, defendió la directora de la agencia de modelos.