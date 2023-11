La divertida reacción de Jennifer Lawrence al sufrir un imprevisto con su vestuario

No es la primera vez que Jennifer Lawrence nos hace reír con su espontaneidad y sentido del humor. La actriz estadounidense ha protagonizado un momento muy hilarante mientras encendía la iluminación de Saks en la 5ª Avenida de Nueva York. La estrella de Los juegos del hambre, de 33 años, estaba dando un discurso antes de presentar los escaparates navideños de 2023 de los grandes almacenes en los que ha colaborado Dior, bajo el título de Carousel of Dreams, cuando de pronto sucedió algo completamente inesperado para ella, que le hizo llevarse las manos a la cara en estado de shock. De repente su cinturón se desató y cayó al suelo mientras hablaba, provocando esta divertida reacción llena de aspavientos e incredulidad que no pasó desapercibida para el público.

"¡Lo siento mucho, fue tan fuerte que se me salió el cinturón!", exclamó la ganadora de un Oscar por El lado bueno de las cosas, que esa noche lucía un abrigo negro de Dior, firma de la que es embajadora desde hace años, sobre una camisa blanca con botones, y un cinturón negro alrededor de su cintura. Como buena actriz que es, supo improvisar y rápidamente se recuperó del incidente y continuó su discurso, sin dar ninguna importancia a lo ocurrido.

Descubrió la iluminación, posó felizmente con los escaparates increíblemente festivos y lujosos para esta época navideña y procedió al encendido de las luces. Un verdadero espectáculo se descubrió en la fachada del edificio de 10 plantas de la Quinta Avenida de Nueva York, adornado con 300.000 luces led y motivos característicos de Dior, como la estrella, el trébol y los signos del zodíaco, inspirándose en la colección crucero 2024 de la firma.

No es la primera que tiene un problema con su vestuario. Nadie puede olvidar las numerosas calamidades que ha sufrido la intérprete en sus desfiles por la alfombra roja. En la memoria de los cinéfilos está la caída que sufrió en los Oscar cuando subió al escenario con su vestido de Dior a recoger la preciada estatuilla por El lado bueno de las cosas en 2013. Un año después volvió a tropezar y acabó en el suelo mientras caminaba por la alfombra roja. Y dos años después, después de un tropiezo perdió un zapato cuando salía de una cena en Londres.

Tal es su infortunio que en el pasado Festival de Cannes la estrella optó por lucir un imponente vestido de Dior rojo acompañado de unas chanclas para subir por las escalinatas del Palacio de Festivales de la Croisette. Una elección aplaudida por la multitud y que humaniza a la actriz por los diferentes y míticos imprevistos con sus atuendos que ha sufrido a lo largo de su carrera.