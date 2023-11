Cristina Pardo estalla tras los últimos comentarios sobre su llamativo cambio físico

Esta foto de Cristina Pardo en el camerino de El Hormiguero ha causado un revuelo importante entre sus seguidores. El cambio físico de la periodista es evidente. A base de esfuerzo, ha logrado bajar de peso y tonificar su figura, sin embargo, una seguidora ha insinuado que su nueva imagen se debe al uso de medicamentos para la diabates que adelgazan. "Otra que se toma el medicamento de los diabéticos", ha exclamado. La presentadora de Más vale tarde no ha pasado por alto este comentario tan dañino y ha respondido con rotunidad. "Mire, señora, eso solo lo puede pensar alguien con nula fuerza de voluntad, que prefiere pensar que los demás tampoco la tienen. Deporte y dieta entre semana. Aplíquese".

Pardo, de 46 años, practica boxeo, sale a correr y ha confiado su dieta en el nutricionista Pablo Ojeda, colaborador habitual de Más vale tarde. Su pasión por el deporte ha sido objeto de mofa en El Hormiguero. "Ahora boxea todo el mundo, boxea hasta Cristina Pardo", dijo su compañero de tertulia Juan del Val. Pablo Motos añadió que en la entrada de la casa de Cristina había un saco de boxeo y ella se defendió diciendo que era "el único deporte que he encontrado que me gusta, pero ahora corro más que boxeo".

Su cambio es tan evidente que el diseñador Alejandro de Miguel está preocupado. "Te tendré que volver a tomar las medidas. Un beso enorme", le ha dicho. Ella, sin parar de reír, le ha asegurado que no. "Hazme caso", ha añadido. Este comentario podría confirmar que la presentadora sería la encargada de dar la bienvenida al 2024 en laSexta, algo que lleva haciendo desde 2017.

Cristina estudió Periodismo en la Universidad de Navarra y durante la carrera hizo prácticas en la Cope, donde tuvo a Federico Jiménez Losantos como jefe. En 2006 dio el salto a la pequeña pantalla en laSexta Noticias y a partir de ahí no ha dejado de cosechar éxitos en la cadena.

A pesar de su proyección mediática, su vida personal es todo un misterio y tan solo se sabe que su pareja es marino. "Sí, mi chico es marino… No lo había contado nunca", desveló en El Hormiguero a finales de marzo de 2020, en plena pandemia.

En otro arranque de sinceridad, la presentadora contó el motivo por el que solía discutir con su pareja. "Yo no discuto mucho, pero es verdad que hay una cosa que no aguanto... él es muy ordenado y entonces ordena hasta lo que no usa él porque dice que es más práctico. Yo soy bastante ordenada, pero claro, no soy tan ordenada como él y, sobre todo, algo que yo no uso pues...", declaró. Pablo Motos salió en su defensa. "Claro, es que está prohibidísimo tocar las cosas del otro. Yo soy del grupo de Cristina, totalmente, no me parece bien", añadió entre risas .