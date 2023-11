La transformación de Antonio Banderas para dar vida al temible Herodes en su nueva película musical

A Antonio Banderas no hay papel que se le resista. Tras interpretar al Zorro, meterse en la piel de Picasso e incluso ponerse en la piel del mismísimo Pedro Almodóvar en la cinta Dolor y Gloria, ahora el malagueño se ha transformado en, nada más y nada menos, que en Herodes en la producción internacional en forma de músical Camino a Belén que promete convertirse en una de las grandes películas de estas navidades.

Dirigida por Adam Anders, conocido por otros musicales como The Prom, protagonizada por la oscarizada Meryl Streep, o la serie Glee, el filme narra la historia del Nacimiento deJesús y buena parte de las escenas han sido rodadas en Alicante, concretamente en el castillo de Santa Bárbara, que se transformó para la ocasión en el castillo de Herodes.

El rodaje de la cinta mantuvo cerrado el Castillo de Santa Bárbara una semana el pasado mes de marzo y en el mismo participaron 240 personas, entre reparto y técnicos, con 120 figurantes alicantinos. También colaboraron una treintena de trabajadores locales en distintos departamentos como montaje, set de grabación, logística y ayudantes de catering.

El director ha explicado que se le ocurrió la idea de hacer esta película "hace años cuando buscaba un musical para ver con mi familia en Navidad" y aunque no le ha resultado nada fácil parece que el esfuerzo ha merecido la pena, pues según ha señalado el propio Adan Anders adaptar los pasajes bíblicos a las canciones o crear diálogos que consiguieran llegar al público ha sido todo un reto.

"He intentado ser fiel a las cosas importantes de la historia. No sabemos lo que María dijo a sus padres. No sabemos lo que le respondieron. No sabemos cuál fue la reacción de José. No dice nada en la Biblia, así que traté de hacerlos identificables y pensé, bueno, ¿y si fuéramos nosotros?" ha señalado el cineasta.

Junto a Antonio Banderas como Herodes, destaca la participación de actores como Milo Manheim, Geno Segers, Omid Djalili, Rizwan Manji, Fiona Palomo, Moriah Peters, Joel Smallbone, Stephanie Gil y Antonio Gil.

Camino a Belén se estrenó el pasado 10 de noviembre en Estados Unidos y está previsto que llegue a España este próximo 15 de diciembre pasando así a formar parte de los filmes clásicos navideños.