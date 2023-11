David de María habla de la dura etapa que vivió tras su separación: 'He pasado cinco años con depresiones'

El cantante jerezano David de María ha desvelado lo difícil que han sido los últimos cinco años de su vida. Esta dura etapa arrancó en 2018 con su separación de Lola Escobedo y se fue agudizando hasta sufrir varias depresiones. Afortunadamente, ya está recuperado y centrado al cien por cien en su trabajo y el cuidado de su hijo Leonardo, que cumplirá ocho años el próximo 20 de diciembre. Para llegar a este momento de calma absoluta, el artista ha tenido que "cruzar un desierto muy grande", según confesó en la presentación del nuevo disco de Vicente Amigo, Andenes del tiempo, una cita que no quiso perderse por nada del mundo. "Me cuesta mucho salir de casa en Madrid, echo mucho de menos las orillas de Cádiz. Si vivo en Madrid es por mi hijo, pero hay pocas cosas que me saquen de casa", dijo en declaraciones a Gtres.

El intérprete hizo un alto en su agenda para apoyar al guitarrista flamenco. David de María está disfrutando al máximo de su experiencia en el programa Dúos Increíbles, de Televisión Española. Además, sigue inmerso en la gira por sus 25 años en la música y produciendo un nuevo disco para 2024. "Estoy activo. Y siendo papá y amo de casa", declaró entre risas.

Atrás quedan ya los malos momentos, aunque todavía se emociona al recordarlo. "Cuando se cruzan los desiertos es algo maravilloso, pero primero hay que cruzarlos, y yo he pasado cinco años con depresiones, con sentirte con la estima por los suelos como padre, como hombre, como marido, como artista, como músico... han sido cinco años de cruzar un desierto muy grande, pero todos tenemos que de vez en cuando sentir lo q es la sed para valorar después una simple gotita de agua", confesó. "Ahora estoy muy bien. Estoy en paz con el mundo, conmigo mismo, han prescrito los rencores en todos los cruces y es muy bonito ver crecer a un hijo feliz, a pesar de ser un niño con unos padres que se separaron cuando él tenía apenas un año", añadió.

A juzgar por sus palabras, separarse de Lola Escobedo, la que fuera su representante durante cinco años, no fue nada fácil. La revista ¡HOLA! confirmó en junio de 2018 que la pareja había decidido tomar caminos separado tras cuatro años de matrimonio y un hijo en común.

El día de su boda, celebrada el 11 de octubre de 2014 en la iglesia de San Miguel, de Jerez de la Frontera, David de María era el hombre más feliz del mundo. "Me caso con la mujer con la que al final más me complemento", aseguró emocionado. También afirmó que tenía muchas ganas de ser padre. "Por lo menos la parejita. Yo me he criado con mi hermana y a ella le ocurrió lo mismo con su hermano, así que sería bonito buscar la parejita, pero vamos a centrarnos en casarnos y tener el primero", declaró.

Antes de enamorarse de Lola, el cantante mantuvo una larga relación de idas y venidas con Elsa Pinilla, la recordada actriz de Al salir de clase y una de las componentes del grupo Tess. Tras romper con ella en 2010, David de María comenzó a salir con Chenoa. Pero al mes de confirmar con un beso sobre el escenario su relación, anunciaron su ruptura. Entonces, el artista volvió a retomar su historia con Elsa Pinilla para romper de nuevo con ella meses después.