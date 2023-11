La cita perfecta de Joaquín Prat y su novia Alexia entre obras de arte

Joaquín Prat es un hombre enamorado. A sus 48 años, vive un intenso romance con la enfermera valenciana Alexia Pla Gabaldón, especializada en tratamientos de belleza. Hace unas semanas, la pareja acudió a Estampa, la feria de arte contemporáneo que se celebra cada otoño desde hace más de tres décadas en Madrid. El presentador y su novia recorrieron la exposición con mucha calma y se detuvieron ante algunas de las colecciones más llamativas. Además, mientras paseaban por IFEMA, pudimos comprobar la gran complicidad que existe entre ellos. Joaquín escuchó con atención las explicaciones artísticas de Alexia y cada vez que miraba a su chica se le ilumibaba la cara.

El 2 de noviembre de 2022, Joaquín publicaba una foto que hacía saltar todas las alarmas. En ella aparecía en la cama con su cabeza apoyada sobre una persona desconocida. Lo más llamativo eran los emojis que acompañan a la imagen. El símbolo de corazón expresa afecto, cariño o amor y el del fuego significa pasión. Tras esa misteriosa publicación, el presentador confirmaba en El programa de Ana Rosa que volvía a estar enamorado. "Desde que lo estoy, he adelgazado", bromeaba. Después disfrutó de unas románticas vacaciones en Cartagena de Indias y fue a su regreso cuando ¡HOLA! puso nombre y apellidos a su nueva ilusión.

Joaquín y Alexia celebraron su primer aniversario el pasado 25 de julio. "Gracias por 365 días de amor", publicó el presentador en aquel momento. Además, aseguró que desde que están juntos comparten "un solo corazón".

El presentador vive una auténtica luna de miel con Alexia, la mujer con la que ha recuperado la iliusión tras su separación de Yolanda Bravo. El comunicador estuvo 12 años con ella y fruto de su amor nació Joaquín, el único hijo del comunicador. Cuando anunciaron su ruptura, en septiembre de 2021, el presentador aseguró que la separación había sido "muy traumática". "Son cosas que pasan en la vida, pero yo no quería. Siempre he pensado que la vida es para compartirla con otra persona", dijo en el programa de Jesús Calleja. Al no estar casados, no tuvieron que tramitar su divorcio, y se centraron en el bienestar de su niño, que ya tiene ocho años. "Tengo al príncipe, que adora a mamá, adora a papá y afortunadamente tiene una mamá y un papá que le quieren muchísimo", añadió.

Además de vivir un gran momento personal, Joaquín goza de un gran momento en el terreno profesional. Cada mañana se pone al frente de Vamos a ver, en Telecinco, y la cadena ha confiado en él para presentar La noche de Bosé.