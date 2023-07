Joaquín Prat celebra su primer aniversario con Alexia Pla: 'Gracias por 365 días de amor'

Loading the player...

Joaquín Prat es feliz al lado de Alexia Pla y no piensa ocultarlo. A pesar de mantenter su relación alejada del foco mediático y tras haber confesado que su pareja se merece un plus por estar con un personaje público y aguantar que se hable de ella, lo cierto es que el presentador no puede reprimir sus ganas de gritar a los cuatro vientos lo enamorado que está de su chica. Por eso, con motivo de su primer aniversario juntos, el querido comunicador ha optado por compartir con todos sus seguidores una imagen inédita de su novia que ha acompañado con unas románticas palabras y una canción con la que reafirma sus sentimientos por ella. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

