Conoce a Gonzalo, el hijo de Andoni Ferreño que ha fichado por el programa de Ana Rosa

En la década de los 90, Andoni Ferreño se convirtió en uno de los presentadores estrella de nuestro país. El paso del tiempo ha hecho que su trayectoria se diversifique, compaginando proyectos televisivos con la interpretación, concretamente con obras teatrales en las que actualmente está volcado. Pero aunque el artista vasco se mantiene alejado de la pequeña pantalla, tiene sucesor frente a las cámaras: su hijo Gonzalo, que tiene 28 años y es uno de los fichajes de Ana Rosa Quintana para TardeAR.

El programa de Telecinco comenzó a emitirse el 18 de septiembre, día en el que Gonzalo Ferreño también se estrenó en este formato. "¡Pues ya hemos roto el hielo! Nervioso pero con muchísimas ganas e ilusión!", aseguraba desde la sede de la Federación Española de fútbol, donde se presentó a Montse Tomé como nueva entrenadora tras la salida de Jorge Vilda y se hizo pública la lista de jugadoras a las que convocaba tras ganar la Copa del Mundo y después de la expectación causada por el caso Rubiales.

Desde ese primer directo con el micro del programa que presenta Ana Rosa, Gonzalo hace diariamente diferentes coberturas a pie de calle, donde se muestra natural, simpático y seguro ante las cámaras. Han pasado tres años desde sus primeros pasos como reportero, trayectoria que inició en 2020 como presentador y redactor de El pueblo más bonito, de Castilla-La Mancha televisión. En 2021 se incorporó al equipo de Madrid Directo, en Telemadrid, para luego volver a la cadena manchega hasta enero de 2023. Al comenzar el año dio el salto nuevamente a la cadena de la televisión autonómica de la capital, concretamente al programa Me quedo en Madrid.

La interpretación también forma parte de su ADN y, al igual que su padre, ha trabajado en el teatro. En su perfil profesional, de hecho, se define como "actor, guionista y dramaturgo, presentador, músico y productor". Ha estudiado Arte Dramático y ha participado en la serie Veneno, creada por Los Javis. Sobre las tablas ha trabajado en Olvier Twist, Una corbata para Monroe y ha escrito la obra de teatro Se alquila, basada en su propia historia. La ha protagonizado junto a Ramón Robles, hijo de Ramón Langa y Marta Robles, y el montaje se ha representado en España, Argentina, Puerto Rico y Panamá.

Gonzalo tuvo claro desde niño que quería ser artista y en el instituto hacía teatro. Una afición posteriormente convertida en profesión en la que ha contado desde siempre con el respaldo familiar. "Ellos me apoyaron siempre, aunque también me advirtieron de lo que conlleva dedicarse a esto, de que tiene su parte buena, pero también sus momentos duros", nos contaba en HOLA.com, añadiendo además que uno de sus sueños es comprar un teatro y encargarse de gestionarlo. Andoni, orgulloso de su hijo y del talento que tiene, prefiere no darle consejos sino asesorarle.

Andoni Ferreño ha triunfado profesionalmente pero también en lo personal. Lleva casado desde 1992 con Paula Sereno, que ha sido concejal del ayuntamiento de Torrelodones y secretaria en una constructora. El presentador la ha definido como una mujer valiente, inteligente e independiente de la que sigue enamorándose cada día. A su lado ha formado una bonita familia de la que forman parte Gonzalo y Adriana, que reside en los Países Bajos y es muy inquieta, tal y como explicaba en ¡HOLA!

La hija menor de Andoni estuvo diez meses viviendo en Londres, donde trabajó en un restaurante, y al volver hizo la carrera de Teatro Musical en la escuela SCAENA Carmen Roche. En 2021 debutó como reportera en Enjoy, un programa del canal Castilla-La Mancha, proyecto que compaginó con estudios de Criminología en la UNED.