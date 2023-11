Timothée Chalamet, un gran apoyo para Kylie Jenner en sus últimas imágenes juntos

Loading the player...

Kylie Jenner y Timothée Chalamet se han convertido, en poco tiempo, en una de las parejas más buscadas. Fue en septiembre cuando se confirmó su relación, tras meses de rumores, al ser captados besándose en un concierto de Beyoncé. Poco después, en las gradas del US Open, protagonizaron unas imágenes muy románticas compartiendo besos y abrazos. Sin embargo, no es habitual tener fotos de Kylie y Timothée juntos, ya que suelen ser muy discretos. Ahora, el actor ha demostrado que es un gran apoyo para la empresaria acudiendo a los Innovator Awards, de la revista WSJ Magazine, celebrados en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Kylie ha recibido un galardón y su chico no se lo ha querido perder. Aunque no posaron en pareja en el photocall, sí se sentaron juntos durante la ceremonia, y parece que lo pasaron en grande. Dale al play y no te lo pierdas.

-Los besos y arrumacos de Kylie Jenner y Timothée Chalamet, la pareja del momento que ya no esconde su relación