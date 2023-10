Fernando Hierro y Fani Stipkovic dan la bienvenida a su primer hijo en común

El momento más esperado por Fernando Hierro (55) y Fani Stipkovic (41) al fin ha llegado con el nacimiento de su bebé. La felicidad del matrimonio se ha multiplicado al hacer su deseo realidad y tener en brazos a su primer hijo en común, un niño que supone el broche de oro a una historia de amor puro que comenzó hace cerca de cuatro años en un partido benéfico y que no ha dejado de afianzarse. Para el director deportivo del Chivas y la periodista croata, su pequeño es la "mayor bendición" y se sienten muy afortunados de comenzar esta nueva etapa ya siendo tres en casa.

"30.10.2023 a las 6:48 am, la vida nos iluminó con el mejor posible regalo, la llegada del nuestro hijo Nicolás Valentín. Hijo, gracias por elegirnos como tus padres. Viniste para enseñarnos muchas cosas y por eso te prometemos que jamás te soltaremos la mano porque hoy mismo nosotros renacimos contigo", han escrito los felices papás junto a esta foto.

El pequeño es un sueño cumplido para sus papás, pero además llega a una gran familia que le esperaba con mucha ilusión. Tiene dos hermanos mayores, Álvaro y Claudia Ruiz, nacidos del anterior matrimonio de Hierro y con los que Fani ha conectado desde el principio. "Nos llevamos muy bien. Me encantan. Son unos niños preciosos. Los veo como amigos. No los veo como sus hijos", explicaba la periodista en ¡HOLA! Y es que en su relación con Hierro, las piezas han encajado solas y todo ha fluido con naturalidad.

Fani tiene claro que ha encontrado en el exjugador del Real Madrid al mejor compañero de vida y desde el principio le cautivó lo bueno que es. "Fernando es la mejor persona que he conocido en mi vida. Tiene un corazón tan puro, tan grande, tan honesto… Es maravilloso tenerlo como marido y padre de mi hijo. No he podido elegir un hombre mejor para ser madre", nos explicaba. Además, destaca de Hierro que le deja volar además de respetar y admirar su trabajo como periodista y modelo.

Su boda secreta

El nacimiento de su bebé llega semanas después de dar otro importante paso al convertirse en marido y mujer. El entrenador y la periodista se casaron el 13 de septiembre septiembre en México, donde ahora está su hogar, en una boda secreta y por sorpresa de la que ¡HOLA! dio todos los detalles. Fani estaba radiante con un vestido de Vera Wang, diseñadora con la que debutó años atrás como modelo. La ceremonia tuvo lugar en la terraza de la Casa de Pedro Loza, un palacio del siglo XIX del casco histó­rico de Guadalajara, fue oficiada por Luis Antonio Lara y solo acudieron 12 invitados. Encantados por los momentos mágicos que vivieron en esa jornada, esperan hacer un nuevo enlace en España, esta vez una gran fiesta al lado de sus familiares, amigos y compañeros.