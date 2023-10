Carmen Morales y Óscar Lozano, juntos de nuevo por el cumpleaños de su hijo

Carmen Morales y Óscar Lozano rompieron poco después del nacimiento de su hijo Christian, pero su relación siempre ha sido -y sigue siendo- muy cordial. Prueba de ello, es la gran celebración familiar que han organizado con motivo del 27 cumpleaños del joven. La expareja se reunió alrededor de una gran tarta para soplar las velas junto a su hijo, un chico muy discreto que vive totalmente alejado de los focos.

"¡Mi pichón! Te quiero, mi vida. Cumples 27, pero para mí sigues siendo mi pichón, mi niño. ¡Felicidades, mi amor! Te quiero más que a mi vida, esto ya lo sabes, pero como sabes que soy muy pesada, pues te lo repito. Te amo de aquí al infinito y más allá", publicó la actriz junto a varias fotos de la celebración.

El empresario, por su parte, añadió: "El día 29 de octubre de 1996 a las 3:45 horas de la madrugada viniste a este mundo, han pasado 27 años y lo recuerdo como si fuera ayer, yo era muy joven y no era consciente de que iba a ser padre hasta que te vi nacer y es la cosa más bonita e importante que me ha pasado en la vida. Feliz cumpleaños, hijo mío. Te deseo toda la salud, amor y felicidad que te pueda dar la vida. Te quiero".

El cumpleaños de Christian reunió bajo el mismo techo a toda su familia materna y paterna. Estuvo su tía Shaila Dúrcal, que ya respira más tranquila tras haber localizado sanos y salvos a sus suegros después del huracán Otis, en Acapulco. La cantante, de 44 años, acudió a la fiesta con su marido, Dorio, con quien pronto viajará a México para comprobar in situ cómo se encuentran todos sus familiares.

La presencia más destacada fue, sin duda, la de Luis Guerra, exmarido de Carmen. El matrimonio rompió definitivamente su relación a principios de 2023, pero su relación sigue intacta. "No nos ha pasado nada para enfadarnos. Somos familia. Y somos personas coherentes. Y nos llevamos bien. Y hablamos... Somos vecinos también. Casa con casa", dijo la actriz en una entrevista concedida a ¡HOLA!.

Según explicó, "cuando en la pareja hay cosas que no funcionan, tu obligación es intentar resolverlas. Pero si ves que no hay solución, lo mejor es dejarlo. Ese es el momento adecuado porque, si no, llega un punto en el que todo se ensucia, con reproches, con movidas… Y ¿qué necesidad?".

Carmen no puede estar más orgullosa de su hijo, a quien define como un joven muy noble y bueno. Además, solo tiene buenas palabras para su ex. "Lo que hay entre Oscar y yo es algo muy importante y bonito: él es el padre de mi hijo y yo la madre de su hijo. Y eso es algo especial", manifestó.

El empresario, por su parte, se siente muy orgulloso de la relación que mantiene con Carmen y el resto de la familia Morales. "La familia de la madre de mi hijo es mi familia desde el primer día que entré en esa casa, a pesar de lo que pasó y el mal rollo que se creó cuando nos separamos. He tenido que demostrar que soy una buena persona y un buen padre y que no iba con ninguna intención premeditadamente, sino que conocí a una mujer de la que me enamoré hasta la médula, que creía que iba a ser para toda la vida y, sinceramente, se me quedó grande", confesó en una entrevista concedida a ¡HOLA! en 2007.

"Hay sólo una cosa de la que me arrepiento en esta vida, y es de lo que pasó con la madre de mi hijo. ¿Qué puedo decir de alguien que me dio lo más bonito de la vida y que me regaló cariño, comprensión y una familia? Yo la tengo idolatrada y le deseo lo mejor del mundo", concluyó Óscar.