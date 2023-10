Tamara Falcó confirma que está a punto de mudarse y aclara las informaciones sobre su nuevo ático

Tamara Falcó ha aclarado en qué punto está su mudanza y ha dado detalles sobre el nuevo ático que compartirá con su marido, Íñigo Onieva. "Se me ha liado una esta semana por una cosa que dije en El Hormiguero", comenzaba diciéndole a Motos en el mismo programa. "Es algo que yo no expliqué bien y es que yo estoy feliz en mi nueva casa", añadía. El origen del revuelo está en la siguiente afirmación que hizo hace unos días: "La casa es muy moderna, porque es todo acristalado y está hecha para que se te vea desde todos los lados de la casa. Es muy bonita sobre plano, pero quizás, para mí, no es la mejor de todas". Ahora, la marquesa de Griñón ha querido aclarar sus palabras.

Zanjada la polémica con el arquitecto Joaquín Torres

Tamara está entusiasmada con su nuevo hogar y le contaba a sus compañeros los avances: "Mi casa es genial. El bloqueo botánico va viento en popa. Estoy feliz, nos mudamos ya. Ya he hecho las fotos... Me he hecho la cocina de mis sueños". La hija de Isabel Preysler ha matizado así sus palabras, al tiempo que explicaba, paso a paso, el motivo del malentendido con el arquitecto de su ático. "Yo estoy feliz en mi nueva casa y algo dije que se malinterpretó. Entonces, fueron a por Joaquín Torres y le dijeron que 'A Tamara no le gusta tu casa'. A Joaquín también le cortaron cachitos de la conversación y se empezó a liar una… Y me empiezan a decir que él me odia", ha explicado en la tertulia bajo la atenta mirada de sus compañeros.

"Entonces, escribí a Joaquín Torres y le dije: 'Oye, ¿qué ha pasado?'. Y me dice que él no ha dicho nada", ha explicado, zanjando la supuesta polémica. A continuación, Tamara Falcó volvió a referirse a lo emocionada que está con el que está a punto de convertirse en su hogar familiar. Aunque no ha dado una fecha exacta en la que se trasladará definitivamente a vivir ahí, sí se ha podido ver un trasiego de cajas en el edificio, lo que parece intuir la inminente llegada de la pareja al lujoso ático de la urbanización Puerta de Hierro, en Madrid.

Un nuevo hogar para Tamara e Íñigo

La marquesa de Griñón tomó la decisión, a finales de 2020, de comprarse un exclusivo ático al lado de la casa de su madre. Como sucede con muchos pisos de nueva adquisición, antes de mudarse, Tamara decidió reformarlo con el objetivo de adaptarla a sus necesidades y gustos. Entre otras cosas, ha decorado la fachada exterior de su impresionante vivienda con unas plantas de tamaño XXL para proteger su intimidad.

Cerca de tres años después, la residencia de los Onieva-Falcó ya está la lista para inaugurarse. Los recién casados podrán, así, iniciar una nueva etapa de su vida juntos. Desde que se dieron el 'sí, quiero' y regresaron de su luna de miel la pareja ha estado viviendo en casa de Isabel Preysler.