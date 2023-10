Conoce a la familia de Manuel Carrasco: desde su padre marinero y sus 4 hermanos a su mujer e hijos

Loading the player...

Manuel Carrasco se ha ganado desde hace tiempo y por derecho propio el cariño de todos sus seguidores, un ejército de fans que se cuentan por miles. El cantante, de 42 años, no solo vive un momento profesional lleno de éxitos si no que además, en su esfera más familiar, la vida también le sonríe. Casado con Almudena Navalón, son padres de dos niños, Chloé, que nació en 2017, y el pequeño Manuel que llegó al mundo en plena pandemia. Pero, ¿quiénes son el resto de personas que forman su familia más amplia?, ¿a qué se dedicaron sus padres y quiénes son sus hermanos? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

