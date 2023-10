Jennifer Garner confiesa lo mucho que le ayudó Reese Witherspoon en un momento muy difícil en su vida

Jennifer Garner ha confesado que Reese Whiterspoon estuvo a su lado cuando más lo necesitaba. La oscarizada actriz, de 47 años, la apoyó en un momento muy difícil de su vida y ahora después del tiempo ha querido contarlo para ensalzar la labor de su buena amiga. "Recuerdo haber pasado por un momento público y muy difícil en mi vida. [Reese] estaba allí", destacó Garner, de 51 años, durante una mesa redonda en el evento Shine On de Hello Sunshine, la empresa fundada por Witherspoon, en Los Ángeles.

Si bien la exmujer de Ben Affleck no desveló los detalles sobre la difícil experiencia, sí reveló que bailar con Reese resultó una buena terapia y un buen mecanismo de defensa ante un mal trago. "Entrenábamos cardio-dance tan intensamente que le rompimos el pie, pero ella siguió adelante”, señaló Garner mirando a Witherspoon mientras se reía. "Era como, 'entrenamos todos los días a las siete de la mañana en vacaciones y vamos a entrenar otra vez a las dos de la tarde’. Reese me decía: ‘Ahí estaré, ahí estaré'", señaló sobre la gran amistad que surgió en aquel momento y que ha continuado en el tiempo.

Garner quiso agradecerle a la estrella de Una rubia muy legal su apoyo como madre. "Te mira y te dice: ‘Bueno, es hora de que busques un colegio, este niño tiene dos años y medio y tiene que empezar el mes que viene, tienes que seguir con esto", contó sobre Witherspoon, que es madre de Ava, de 24 años; Deacon, de 19 y Tennessee, de 11, y la dio sabios consejos durante la crianza de los tres hijos que tuvo junto a Ben Affleck: Violet, de 17; Seraphina, de 13 y Samuel, de 11 años. En esa época Jennifer Garner atravesaba una grave crisis con su marido que acabó en ruptura. Se separaron el 16 de julio de 2013, aunque no anunciaron su ruptura hasta junio de 2015 y además, no solicitaron el divorcio hasta abril de 2017 por el bienestar de sus hijos.

Ahora la actriz de El día del sí disfruta de un momento inmejorable a nivel profesional y sentimental. Atrás quedaron los tiempos difíciles y disfruta de su noviazgo con el empresario John Miller, con quien mantiene una sólida relación desde hace cinco años.

En el evento Shine On, el primero organizado por Hello Sunshine, la compañía de medios fundada por Witherspoon en 2016, cuya misión es descubrir historias y crear contenidos con el objetivo de empoderar a las mujeres, ya sea un programa de televisión, una película, una serie o un podcast, Garner quiso tomar la palabra. Además de contar el apoyo que sintió por parte de Reese, quiso agradecer lea su amiga haber proporcionado un espacio seguro para que ella y otras actrices pudieran decir lo que pensaban sobre la industria, sin miedo a ser silenciadas. "Celebramos reuniones en casa de Reese”, reveló. "Fue la primera vez que me senté con tantas actrices en la misma habitación, fuera de una entrega de premios y sin grandes vestidos. Allí simplemente nos juntábamos a hablar", explicó. En estas reuniones nacieron algunos proyectos como Big Little Lies, The Morning Show y Little Fires Everywhere, y otros como The Last Thing He Told Me, la miniserie dirigida por Jennifer Garner, que ha sido producida por Witherspoon y está disponible en AppleTV+.