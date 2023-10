Chenoa zanja la polémica con David Bisbal

Loading the player...

Tras el estreno de Bisbal en Movistar+, todo el mundo está hablando de Chenoa. Y es que, aunque el director del documental, Alexis Morante, aseguró que la artista sí aparecía, lo cierto es que la cantante no es nombrada en ningún momento, si bien sí se hace referencia a ella de forma indirecta al mencionarse la situación mediática que atravesó el artista almeriense durante su relación y ruptura. Muchos se preguntan cómo se ha tomado esto Chenoa, y no faltan los rumores que apuntan a que está muy molesta. Ella misma se ha pronunciado durante la fiesta de nominaciones de LOS40 Music Awards, respondiendo a todas las preguntas. Dale al play y no te lo pierdas.

-Elena Tablada responde: ¿Se considera amiga de Chenoa? ¿Le gusta su música?

-La evolución de Chenoa y los momentos clave de su carrera cuando cuenta los días para presentar 'OT 2023'