El contratiempo de Jaydy Michel con su vestido en la gran noche de Rafa Márquez

Jaydy Michel siempre está presente en los momentos clave de su marido. Desde que se casaron en enero de 2011, la modelo y actriz se ha convertido no solo en su mejor compañera de viaje sino en su fan número uno, y ahora ha vuelto a demostrarlo. La bella mexicana hizo las maletas y puso rumbo a su tierra para estar presente en la gran noche de Rafa Márquez. El que fuera jugador del F.C. Barcelona está considerado uno de los futbolistas mexicanos más importantes de la historia y, por eso, ha ingresado en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional.

La gala se celebró en el Auditorio Gota de Plata de Pachuca (México), donde le acompañaron algunas de las personas más importantes de su vida. Además de su mujer, también estuvieron presentes sus dos hijos mayores, Santiago, de 20 años, y Rafaela, de 18, que nacieron fruto de su relación con la actriz mexicana Adriana Lavat; y Manuela, hija de Jaydy y el cantante Alejandro Sanz, que está muy orgullosa de Márquez.

Al subir al escenario, el actual entrenador del Barcelona B se mostró muy emocionado y dedicó unas bonitas palabras a todos los que le han acompañado a lo largo de su carrera: "Este premio no es solamente mío. Yo creo que es de mucha gente que ha colaborado para yo poder ser quien soy y haber hecho lo que he hecho". El deportista no pudo evitar las lágrimas al recordar a su padre, que falleció en 2002. "Papá, puedes estar muy orgulloso de lo que hice, de lo que soy y lo que seré", dijo totalmente embargado por la emoción.

Para esta gran noche, la bella presentadora hizo gala de su elegancia con un vestido negro con una sugerente abertura lateral que combinó con una blazer béis, bolso de Chanel y sandalias de tiras, además de su melena suelta y ondulada con un bonito semirecogido. Sin embargo, parece que este no era el look que había elegido para ir a la gala.

Así lo ha contado ella misma en sus redes sociales, compartiendo este simpático mensaje: "Un viaje muy corto pero entrañable en cada momento, con todo y que olvidé mi vestido para el evento y tuve que improvisar de último minuto para ver qué me ponía. Con todo y esos nervios disfruté mucho, de hecho ¡me reí bastante por este motivo! Cosas que pasan. Viendo cómo están las cosas en el mundo debemos recordar de darle la importancia que merece a cada situación ¡y valorar aún más lo que de verdad importa!".

La que fuera protagonista de Los Serrano aprovechó también para rendir su particular homenaje a su marido, del que no puede estar más orgullosa. "Ver a un ser querido recibiendo un reconocimiento a su trayectoria y esfuerzo, siempre es motivo de orgullo y emoción; pero escuchar a esa persona reconocer más bien a los que han estado a su lado durante su trayectoria y darles su lugar, ¡¡¡es mucho más emocionante y te hace admirarlo aún más!!!", confesó Jaydy hablando del "viaje relámpago a México" que hicieron para celebrar la entrada en el Salón de la Fama del Fútbol de "mi amor". "¡Pudimos estar a su lado la familia y acompañarlo en este día tan especial!".