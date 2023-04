Jaydy Michel hace balance de sus 12 años de matrimonio con Rafa Márquez

Jaydy Michel disfruta de un momento inmejorable en su vida. La modelo y actriz, de 49 años, asistió al desfile de Elie Saab, un diseñador al que admira, en la Barcelona Bridal Fashion Week, y estuvo acompañada de su marido, Rafa Márquez. La modelo y el exfutbolista son muy felices después de 12 años casados y al lado del hijo que tienen en común, Leonardo, de seis años. El secreto de llevar tantos años de relación asegura que reside en el amor que se profesan. "Han sido años maravillosos. La base tiene que ser como siempre el amor y ya con el amor lo demás se va dando de manera natural", asegura. El pasado verano el matrimonio tuvo que mudarse a la Ciudad Condal por los compromisos profesionales del Rafa Marquez, que fue fichado como entrenador del Barça Atlètic, filial del FC Barcelona, donde el jugador mexicano jugó entre los años 2003 y 2010.

La actriz de Los Serrano aporta al matrimonio una hija de 21 años llamada Manuela, fruto de su relación con Alejandro Sanz. Por su parte, Rafa Márquez tiene otros dos hijos junto a su ex Adriana Lavat llamados Rafaela, de 18 años, y Santiago, de 20 años, que ha seguido los pasos de su padre a nivel futbolístico. De su ex, el cantante de Corazón partío Jaydy Michel habló para los micrófonos de Europa Press y confesó que mantiene una buena relación con el músico. "Bien, bien, todo bien, sí".

La hija que tienen en común, Manuela, es su mayor confidente y mejor consejera en cuanto a las nuevas tecnologías. "Sí, sí, la juventud, ellos son los que lo saben. Yo tengo que preguntar, estar muy pendiente, meto la pata a cada rato", bromea. "A veces me dice: 'Mamá, esta foto..'. Me regaña", dice con una sonrisa. " [Manuela] está genial. muy bien, gracias. Está estudiando diseño de moda", revela y como ya ha demostrado se atreve con sus propias creaciones, como sus bolsos, de los que ha presumido en diversas ocasiones su madre.

Jaydy tiene claro cuáles son sus prioridades y destaca como aficciones "la vida sana, la vida en familia, trato de estar mucho con mi hijo, hacer actividades con mi hijo, aparte de estar fascinada siempre con el mundo de la moda, tratar de estar al día, estar pendiente aficiones: bucear y ahora me ha dado por cocinar un poco más". En otro orden de cosas, asegura que echa de menos su etapa como actriz ahora que se cumple el 20º aniversario de Los Serrano. "Tengo unos recuerdos maravillosos, un trabajo duro, como los actores bien lo saben, pero tuve la suerte de estar con gente de mucho talento y de alto nivel toda la producción, o sea que me fue muy bien, tengo experiencias maravillosas con ganas de hacer un reencuentro. Que me avisen, que me llamen a casting yo voy . Fue tan bueno el recuerdo que me encantaría".