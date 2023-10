La historiadora francesa Hélène Carrère d'Encausse, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2023

La francesa, Hélène Zourabichvili, que pasó a ser conocida como Carrère d'Encausse después de su matrimonio, ha pasado toda su vida investigando la historia de Rusia y de la extinta Unión Soviética, de la cual es especialista. Por ello, el Jurado de los Premios Princesa ha querido reconocer su importante papel como historiadora, así como su sustantiva aportación a la política, otorgandole el Premio Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales 2023.

Carrère d'Encausse nació en el seno de una familia emigrante con raíces aristocráticas en Rusia, algo que le permitió conocer sobre la historia, literatura y lengua del país de sus antepasados. A pesar de sus sólidos lazos con el mundo eslavo, optó por adquirir la nacionalidad francesa. En 1952, obtuvo su licenciatura en Ciencias Políticas en el prestigioso Instituto de Estudios Políticos de París (SciencePo). Su inquietud académica la llevó a obtener un doctorado en Historia en 1963, donde centró su tesis en la revolución de Asia Central

Más tarde, en 1976, al completar su doctorado en Letras y Humanidades, su compromiso con la enseñanza y la investigación la condujo a desempeñar un papel crucial como docente de Historia en la Universidad París 1. Eso le permitió unirse, años después, como profesora e investigadora al Instituto de Estudios Políticos de la capital gala, donde no solo impartió conocimientos, sino que también asumió la dirección del departamento de Estudios Soviéticos en el Centro de Investigaciones Internacionales.

Además de su labor como historiadora, Carrere d'Encausse orientó su carrera a la política llegó a estar afiliada a la Agrupación por la República de Francia, una fuerza política conservadora, con la que resultó elegida diputada del Parlamento Europeo en 1994. En la Eurocámara formó parte delegaciones relacionadas con las relaciones con Rusia hasta 1997 y de la comisión parlamentaria de Cooperación UE-Rusa de 1997 a 1999.

Entre tanto, su impacto en el ámbito académico también fue notable, ya que es miembro electo de la Academia Francesa desde 1990 hasta 2023, y marcó un hito al convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de secretario perpetuo de esta prestigiosa institución. Allí se declaró detractora del lenguaje inclusivo o las cuotas de género.

Uno de los hitos más importantes de su carrera ha sido la publicación de L'Empire éclaté (1978). Con esa obra, en la que pronosticó con más de una década de antelación la disolución de la URSS, se coronó como historiadora. Esta obra pionera no solo le valió el reconocimiento con el premio Aujourd'hui en Francia en 1978, sino que también es considerada por expertos como su contribución más innovadora a la historia de la Unión Soviética.

Ha escrito más de una treintena de títulos, entre ellos están La Russie inachevée (2000, Rusia inacabada en 2001), premio Nouveau Cercle Interallié (Francia, 2000), y Six années qui ont changé le monde, 1985-1991 (2015, 2016 en español), calificado como la primera gran obra histórica sobre el tema. No conforme con ello, también ha sido protagonista de la escritura de biografías históricas como Nicolas II (1996), Lénine (1998, traducida al español en 1999), Catherine II (2002), Alexandre II (2008), Les Romanov (2013) y Le général de Gaulle et la Russie (2017). Carrère d'Encausse cuenta con vitrinas llenas de trofeos y reconocimientos, y desde mayo de 2023, tendrá que pensar en ampliar su colección, pues recibirá el Premio Princesa en los próximos dias.