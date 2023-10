Tamara Gorro explica en qué punto está su relación con Ezequiel Garay tras escaparse juntos a Roma

Fue el pasado mes de diciembre cuando tras varios meses lidiando con una crisis matrimonial, Tamara Gorro y Ezequiel Garay anunciaban su ruptura definitiva. "Ezequiel y yo definitivamente hemos tomado la decisión de continuar nuestros caminos por separado. Por mi propia salud, no quiero hablar sobre este tema, ya que no me hace bien, es algo MUY DOLOROSO. Os pido ayuda, solamente comprensión y respeto", declaraba en aquel momento la colaboradora televisiva.

Sin embargo, ahora, unas imágenes de la pareja disfrutando de una escapada a Roma durante el puente de la Hispanidad han hecho saltar los rumores de una posible reconciliación entre ambos, así como decenas de comentarios, no solo de sus seguidores, quienes se han alegrado mucho de ver de nuevo al exmatrimonio unido, sino también de sus haters, quienes han tachado esta ruptura de pantomima.

Molesta ante este tipo de críticas y especulaciones, Tamara ha roto su silencio y ha recurrido a su perfil en las redes sociales para intentar zanjar esta polémica, aunque, lo cierto es que lejos de aclararla, Tamara parece haber echado más leña al fuego.

"Esto va para los cotillas y va a ser la última vez que hable, porque no me da la gana. A ver si queda claro: yo estoy divorciada, juzgado, papel, juez. No separada. Yo soy una persona soltera, al igual que Ezequiel. De ahí, en adelante, no tengo nada más que decir", señalaba la influencer sobre el padre de sus dos hijos.

"Quien quiera pensar que hemos vuelto y no lo contamos, bravo. Quien quiera pensar que nos vemos de vez en cuando porque nos apetece estar juntos porque nos echamos de menos, bravo. Quien quiera pensar que vamos poco a poco y no nos queremos adelantar para no cometer los mismos errores, bravo y quien quiera pensar que nunca nos hemos divorciado, pues bravo también”, afirmaba Tamara sin querer dar más explicaciones.

- ¡No sin mi móvil! Tamara Gorro, feliz y muy sonriente, disfruta de la playa con amigos tras un año de muchos cambios

A pesar de su aparente enfado, la colaboradora ha tenido unas bonitas palabras de cariño para aquellos que siempre la han apoyado tanto en los buenos como en los malos momentos. "Ahora voy a pedir perdón a mi familia personal pero no voy a publicar nada más en estos días (de viaje por Roma) porque no me apetece alimentar a la gentuza. Cuando llegue a España ya nos pondremos al día" señalaba la influencer.

Sin embargo, y a juzgar por estas declaraciones todo parece indicar que la reconciliación entre ambos no ha llegado y que entre ellos reina una bonita relación de respeto y cariño tal y como acaba diciendo la propia Tamara. "Ahora me voy a la calle, con Eze. Porque no me tengo que esconder de nada" sentenciaba la colaboradora.