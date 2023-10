Vanesa Martín habla como nunca de su vida sentimental y confiesa que tiene novia en Estados Unidos

Más sincera que nuca. Así se ha mostrado Vanesa Martín, de 42 años, en A solas con, el podcats de Vicky Martín Berrocal. La cantante malagueña ha hablado por primera vez de su pareja, una mujer con la que vive largas temporadas al otro lado del charco. "La vida me puso el amor de por medio en Estados Unidos", ha dicho para sorpresa de la diseñadora sevillana. "No me lo esperaba en absoluto. Yo estaba en un remolino de mi ruptura anterior y no me esperaba para nada que esto se iba a dar así", ha contado.

Pero cuando se reencontró con esta chica en Argentina sintió un auténtico flechazo. "Yo estaba en el camerino llorando y de repente apareció por la puerta de sorpresa, me dio un abrazo y yo sentí como un uy, qué me está pasando, qué raro, quiero seguir hablando con ella. Nos conocíamos de antes, pero jamás me lo hubiera imaginado, ni por asomo", ha confesado. De hecho, cuando empezaron a salir bromeaban sobre su relación diciendo: "Tú y yo no nos hemos tomado ni un café las dos solas nunca en este tiempo, ¿será que no nos caíamos bien?".

Vanesa llevaba tiempo pensando en probar suerte en América, pero tenía miedo a dar el paso porque se encontraba muy a gusto en España. "Me acababa de mudar y pensaba: con la casa tan bonita que tengo, con mis perros... ¿irme ahora? Pero tengo un mánager en Estados Unidos que me decía que pasara temporadas allí y yo tenía dudas. ¿Me voy? ¿No me voy?".

Al final, la artista decidió pasar temporadas allí y casualidades del destino ahora, además de marcharse para trabajar, se marchará para disfrutar al máximo de su historia de amor. "Estoy enamorada y todas las dudas que tenía pensando si me iba o no, pues la historia que menos me podía imaginar hace pum en Estados Unidos y ya digo: 'Pues me voy'. No me voy a mudar, voy a pasar temporadas, por ahora temporadas. Ya lo estaba haciendo, pero ahora no me voy a probar suerte a Miami, ahora me voy a vivir temporadas allí y mientras tanto haré música", ha aclarado.

La intérprete de No te pude retener ha señalado que "a amar se aprende amando" y que ella no es la misma que hace diez años. "Yo creo que he evolucionado, que he aprendido muchas cosas, que me he equivocado mucho también. A amar se aprende amando, pero yo creo que siempre tengo una página en blanco y yo vivo intensamente las historias", ha confesado. Además, ha asegurado que cuando pone punto y final a una relación intenta transformar el amor que sentía en una bonita amistad. "Si se acaba se acaba, pero yo no te puedo tratar como a un extraño o como a una extraña, como si tú no hubieras estado conmigo durmiendo o compartiendo cosas mías superíntimas. Yo te sigo teniendo un cariño y hay gente que se olvida de eso y que es ruin, hay gente que no tiene memoria".

Vanesa se ha sentido tan cómoda con Vicky que ha hecho un repaso de su historial sentimental. "Yo he tenido varios novios", ha comentado antes de contar cuándo fue la primera vez que tuvo una relación con una mujer. "Cuando llegué a Madrid no es que me diera cuenta es que surge. Siento inquietud por una chica y digo ¿qué me está pasando?". Lejos de guardar silencio, decidió hablar con su madre y todavía recuerda entre risas la reacción que tuvo. "Me dice: ¿Pero eso cómo va a ser si tú siempre has tenido novios? Es que eres muy viciosa", ha recordado sin parar de reír.

Ya mas seria, la cantante ha explicado que quiso formalizar aquella relación por el miedo que había sentido durante una intervención ginecológica. "Me acababa de operar de miomas y por suerte salió todo bien, pero yo me asusté mucho con esa operación y claro, se lo conté a mi madre, porque había pasado tanto miedo que sentía que la vida era otra cosa".

La artista odia el concepto de "salir del armario" y ha manifestado que ella nunca se ha escondido. "Mis amigos me han visto vivir, otra cosa es que yo no lo contara de cara a la galería, pero yo he vivido libremente siempre". Además, ha aprovechado este altavoz para reivindicar su derecho a amar sin ser etiquetada. "Me encanta amar a quien me de la gana. A mí me gusta las personas, yo sexualmente me lo he pasado muy bien con chicos y chicas, lo único que yo me entiendo mejor en el día a día con las mujeres, me parecen más complejas y me gustan más".

Al amor le pide "vibrar" y ahora mismo se encuentra en "plena efervescencia" con su pareja. Hace unos años, comentó que tenía ganas de ser madre y, a pesar de los rumores que aparecen de vez en cuando, "no estoy embarazada". "Me encuentro en un momento bueno en cuanto a inspiración, fuerza y libertad en cuanto al amor. Yo no sé si es la edad, pero yo quiero gente de verdad a mi lado, yo no quiero tontería", ha afirmado.