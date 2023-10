Vuelve 'Entrevías' con José Coronado y Nona Sobo: descubre las nuevas historias y los fichajes de la tercera temporada

Un año y medio después, vuelve Entrevías con Tirso Abantos en la tercera temporada de una de las series españolas con más éxito de los últimos tiempos. La ficción, encabezada por Jose Coronado, Luis Zahera y Nona Sabo, aterriza en Telecinco con mayores dosis de acción y emoción en sus nuevas tramas e incorpora más rostros que la refrescan con las historias que estos van a generar.

José Coronado e Irene López, un amor que traspasa la pantalla

"El destino te empuja en distintas direcciones. Lo que le das a la vida es lo que obtienes de ella. Entrevías, vidas cruzadas en todos los sentidos", así de sugerente se presenta esta nueva entrega que hace que crezcan las expectativas ante lo que nos vamos a encontrar en estos ocho nuevos episodios.

Al elenco formado por José Coronado, Luis Zahera, Nona Sobo, Felipe Londoño, Laura Ramos, Manuel Tallafé, Manolo Caro, María Molins, Itziar Atienza, Miguel Ángel Jiménez y María de Nati se unen cuatro fichajes: Natlia Dicenta, Óscar Higares, Michelle Calvó y Álex Medina.

Nona Sobo, la 'nieta' de Jose Coronado, nos relata su historia: de su raíces tailandesas a su triunfo como actriz

Tras los sucesos acontecidos en el barrio al final de la segunda temporada, la vida de Tirso (José Coronado) transcurre tranquila y feliz: su relación sentimental con Gladys (Laura Ramos) marcha viento en popa; la ferretería es un negocio próspero y su nieta Irene (Nona Sobo) está a punto de dar a luz.

Pero pronto dará un giro radical con la irrupción de Maica, su exmujer, 20 años después, la llegada de un nuevo y oscuro comisario y la 'resurrección' de Ezequiel tras su tentativa de asesinato que desencadenarán en graves problemas con las bandas callejeras en los que Tirso se verá obligado a intervenir de nuevo.

José Coronado, de galán a tipo duro

Como es lógico, José Coronado se encuentra emocionado y feliz ante el inminente estreno. el veterano actor ha atravesado por diferentes etapas durante su carrera y ha asegurado que "me encantó pasar de ser el galán al tipo duro del cine español y si ahora soy un abuelo maravilloso en Entrevías, pues estupendo también" y añadía "yo lo que siempre he querido es vivir dignamente de mi trabajo", afirmaba hace escasos días en TardeAR.

Todo sobre los nuevos personajes

Natalia Dicenta se meterá en la piel Maica, exmujer de Tirso, quien abandonó a su familia cuando sus hijos eran adolescentes. Durante estos años ha trabajado como cooperante en países en vías de desarrollo y ahora ha regresado al barrio para montar una fundación que ayude a los pandilleros a salir de las calles y enseñarles un oficio, aunque en realidad lo que pretende es recuperar el afecto de sus hijos y volver a formar parte de sus vidas.

Su llegada no solo revolucionará a su familia, sino también a Nata y a sus secuaces, quienes no tardarán en ver en su plan una amenaza.

Antonio Romero, al que dará vida Óscar Higares, es un hombre sin escrúpulos, un poli de calle acostumbrado a moverse bien en el fango y al que algunos políticos y gente poderosa le deben algunos oscuros favores. Conoce como la palma de su mano el barrio, sus gentes y sus problemas porque creció en sus calles.

Cuando supo que la plaza de comisario había quedado vacante, pidió específicamente el traslado a Entrevías para limpiarlo de delincuencia y hacerse un nombre con el que poder dar el salto a la política. Un objetivo que persigue ciegamente y que está dispuesto a alcanzar a cualquier precio.

Dulce es la ahijada de Ezequiel, bajo cuya piel está Michelle Calvó, una chica hecha a sí misma que no se deja pisotear por nadie, especialmente por ningún hombre. Luchadora profesional, se ve obligada a abandonar esta disciplina por circunstancias y vuelve a Madrid para trabajar como personal de seguridad.

Cuando Ezequiel irrumpe de nuevo en su vida, la joven lo ve como su última oportunidad para tener un futuro mejor, aunque esa opción pase por convertirse en una delincuente y, por qué no, en la nueva reina de Entrevías.

Tente (Álex Medina) es el primo pequeño de Nata (María de Nati), la jefa de la delincuencia en el barrio. Es un chico muy joven que tiene un claro objetivo: aspira a ser pandillero. Para lograrlo está dispuesto a todo por hacerse un nombre y ganarse la confianza de su prima. Su juventud, su inconsciencia y su temperamento violento lo convertirán en un peligro para Tirso y su familia que no podrán evitar cruzarse en su camino.

¿Qué nos deparará el primer episodio?

El regreso de Entrevías comienza con toda la familia muy nerviosa por el inminente parto de Irene. Además, cuando Tirso descubre que Mari Carmen, que ahora se hace llamar Maica, sigue en el barrio y ha montado un centro para ayudar a los pandilleros a salir de las calles, se da cuenta de que eso conllevará serios problemas: por un lado, el proyecto es una declaración de guerra contra las bandas, que no dudarán en responder. Por otro, la cercanía de su ex irrita a Tirso, que no le perdona que los abandonase hace dos décadas..

Por su parte, Irene y Nelson (Felipe Londoño) ven en la llegada de Maica y su fundación una oportunidad para que el joven consiga un trabajo y puedan ser una familia independiente.

Tras el encarcelamiento de Amanda (Itziar Atienza), el comisario Romero regresa al barrio que le vio nacer como nuevo jefe de la policía. Viene dispuesto a poner orden y, nada más llegar, deja claras sus intenciones, tanto a su equipo como en las calles. Mientras esto sucede, Ezequiel despierta del coma con un grave problema de amnesia y con el peligro de que los secuaces de Nata que intentaron matarle vuelvan a por él.