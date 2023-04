Nona Sobo está de doble celebración: la actriz cumple 23 años festejando el gran éxito de 'Entrevías'

¡Nona Sobo está de celebración!. Está viviendo un día maravilloso por dos motivos: la actriz cumple 23 años el día que se estrena la segunda temporada de Entrevías, en Netflix. Al día más especial del año para la joven, se suma la gran acogida que está recibiendo la serie en la plataforma digital. El perfil social de Nona está recibiendo cientos de felicitaciones porque a estas felices noticias se suma la confirmación de que seguirá siendo una de las protagonistas junto a José Coronado en la tercera temporada que ya han comenzado a rodar.

VER GALERÍA

Se ha convertido, sin ningún tipo de duda, en una de las actrices del momento. Es una auténtica todo terreno. Nació en Tailandia y fue adoptada con solo un año. Nona, cuyo nombre auténtico es Mariona Soley Bosch, ha sido modelo, ha trabajado en publicidad y también en varios videoclips como bailarina y modelo. Ahora está centrada en su faceta como artista ya que su popularidad no deja de aumentar cada día.

Nona Sobo, la actriz de moda, ya tiene nuevo proyecto tras el fin de 'Entrevías'

En la serie de Entrevías, Nona interpreta y se mete en el papel de Irene, la rebelde nieta adoptiva de José Coronado. Una entrevista con ¡HOLA!, declaró que trabajar con el actor es todo un sueño para ella: "Impone muchísimo, José es una leyenda. Trabajar con él me ha enseñado muchísimo y me ha hecho crecer como actriz, algo de lo que siempre estaré agradecida". Por su lado, interpretar a Irene es un auténtico aprendizaje diario: "Tanto Irene en la serie como yo en la vida real somos personas muy impulsivas y con carácter. Yo no me meto en tantos líos... pero digamos que sí, podemos ser parecidas. Gracias a este papel he descubierto hasta dónde puedo llegar como actriz".

VER GALERÍA

Nona está disfrutando de un momento mágico en su vida tanto a nivel profesional como personal. Su mayor apoyo durante su carrera está siendo su pareja, el ingeniero industrial Carlos Uraga. Llevan juntos desde hace un año, desde marzo de 2022 y su relación ya está completamente consolidada. Les vimos posar por primera vez en el estreno de la película Top Gun, donde demostraron el amor que se tienen a través de varios gestos cómplices. La empresa de la que Carlos es fundador ha recibido varios premios por su labor de transformar residuos de plástico en combustible.

VER GALERÍA

Nona Sobo se relaja con su novio al sol de las playas de Formentera

Carlos ha aprovechado el cumpleaños de su chica para felicitarla con unas románticas palabras. Ha compartido en su perfil social un video en el que aparecen varias imágenes de ambos disfrutando y riéndose. Ha acompañado las instantáneas junto al siguiente mensaje: "Por más años de seriedad a tu lado. Te amo": Nona está muy feliz de compartir la vida junto al empresario y van a celebrar sus 23 años juntos. La actriz se encuentra enfocada en el nuevo reto que le pone la vida por delante: la tercera temporada de Entrevías.

Carlos Uraga, el exitoso emprendedor que transforma el plástico en combustible y ha conquistado a Nona Sobo