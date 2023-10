Muere Cecilia Priego, actriz de 'La reina del sur' a los 36 años

La ley de la naturaleza dice que los hijos deben enterrar a sus padres, sin embargo, este fin de semana esta ley no se ha cumplido y el padre de la actriz Cecilia Priego, conocida por participar en la telenovela La Reina del sur, ha tenido que dar a conocer la muerte de su hija a los 36 años tras luchar desde 2021 contra un cáncer cervicouterino.

“No recuerdo el día, la hora, pero desde que inició está batalla de tu enfermedad empecé a escribir siempre agradeciendo a Dios por tus caídas y tus levantadas, entendí que no era fácil para ti ni para nosotros, pero siempre demostraste tu fuerza, tu fe, tus ganas de vivir como una guerrera incansable y dos veces venciste esta enfermedad", escribía Fredy Persa, padre de la actriz en las redes sociales. "Hoy se cierra el telón para ti en la tierra, pero seguro estamos que tu presencia y tu legado traspasará y continuarás tu proyecto en el cielo, creando y organizando teatro en el cielo para tus abuelos, tíos, primos y amigos que ya no están con nosotros. Por siempre, mi niña Cecy" termina diciendo.

Cecilia, quien también ha participado en otras producciones como Lo que callamos las mujeres, Pobre Diabla o Ámsterdam, de HBO, jamás ocultó su enfermedad de hecho fue ella misma quien en 2022 hablaba sin tapujos sobre su dolencia y revelaba que se había sometido a una histerectomía del útero. "Ha pasado un año desde mi histerectomía por cáncer cervicouterino. La verdad es que, aunque ya recorrió un año, he seguido en la aceptación de mi pérdida y es que si, perdí una parte de mi cuerpo que era la que me daría la oportunidad de gestar amor y vida dentro de mí", daba a conocer públicamente la actriz.

La interprete, que era natural de la ciudad mexicana de Tabasco, sentía verdadera pasión por la actuación tanto que llegó a fundar su propio teatro llamado “Teatro en 30” aunque también se licenció en Gestión y promoción de la cultura.

Sus últimos mensajes hicieron pensar a sus fans que algo no iba bien, de ahí que se volcaran en masa para enviarle ánimos. "Gracias Dios, por exactamente todo”" rezaba uno de sus mensajes. Mientras que otro de ellos era un video motivador que contenía mensajes como "Ora, hasta que tus miedos te tengan miedo. Ora, hasta que tú seas un. problema para tus problemas. Ora, hasta que tu Fe mueve las montañas. Ora, antes y después de tu respuesta". Además, el pasado mes de febrero la actriz confesó en entrevista para el canal de YouTube Ardura MX, "no me quiero ir a pedazos".

Luchadora hasta el final, hoy el mundo de la interpretación llora la pérdida de Cecilia Priego, esta mexicana de ideas claras que supo que quiso ser actriz casi desde el momento en el que nació.