Las románticas palabras de Miranda Rijnsburger a Julio Iglesias, emocionado por todas las felicitaciones recibidas

Desde que se conocieron hace ya 33 años son inseparables, una pareja que ha sabido hacer del tiempo su mejor aliado para formar una preciosa familia y demostrar a todo el mundo que su unión es irrompible. Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger parecen tan enamorados como el primer día, y cualquier momento especial o señalado resulta una excusa perfecta para poder gritar a los cuatro vientos el afecto que se tienen.

"Gracias por ser el esposo, padre y artista excepcional que eres", le ha dicho la modelo neerlandesa a su marido este viernes con mucho sentimiento. "¡Tu legado en la música y en nuestra familia es eterno!", subraya entre admiraciones mientras plasma estas bonitas y cariñosas palabras en su perfil público, acompañándolas además con varios emoticonos de corazones rojos.

El motivo de esta preciosa dedicatoria no es otro que el 80 cumpleaños de nuestro artista más universal, quien no ha parado de recibir todo tipo de felicitaciones en la última semana. Entre ellas destacan sobre todo las de sus familiares directos como sus hijos Chábeli y Julio Iglesias Jr, o de la propia Miranda cuando le escribió una entrañable carta en exclusiva para ¡HOLA!.

El matrimonio se conoció en un aeropuerto de Yakarta (Indonesia) una mañana de diciembre de 1990, y fue en aquel momento cuando comenzó a construirse una historia de amor que aún perdura. Tiempo después, y tras dos décadas el uno al lado del otro, se casaban un 24 de agosto de 2010 en Marbella y rodeados de sus cinco vástagos: Miguel, Rodrigo, Cristina, Victoria y Guillermo.

Julio Iglesias, por su parte, ha reconocido sentirse desbordado tras el alud de mensajes que recibía en estos días: "No sé si lo que voy a expresar va a ser suficiente para hacer sentir el agradecimiento de mi alma a las miles de personas en el mundo entero que me han felicitado al cumplir 80 años", escribía en sus redes sociales. "Especialmente lo que has hecho tú, Richy Castellanos", le decía al conocido relaciones públicas.

"No sé cómo has podido reunir tantas voces maravillosas que me han hecho sentir con toda mi familia tantas emociones. Empezando por el rey Juan Carlos, presidentes, artistas, deportistas...", comentaba en referencia al vídeo donde más de 400 personalidades felicitan al cantante. He visto a mis hijos llorar y a mi familia entera emocionarse conmigo por tantas muestras de cariño", reconoce el intérprete de Soy un truhán, soy un señor.

"Me gustaría dar las gracias uno por uno, pero va a ser muy difícil. Haré lo posible por contactarles, pero mi agradecimiento es para siempre. Gracias a todos y a ti Richy, campeón, tu idea ha sido muy muy especial para toda mi vida", concluye el artista madrileño con evidente felicidad desde su residencia en Miami (EE.UU.), tras comprobar lo mucho que se le quiere desde todos los ámbitos.

