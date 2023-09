Francisco Rivera recrea con su hijo una nostálgica foto que se hizo con su padre, el inolvidable 'Paquirri'

"Y la vida, sigue…" Francisco Rivera ha recordado con nostalgia a su padre Francisco Rivera 'Paquirri' cuando se cumplen 39 años de la muerte de su trágico fallecimiento. El diestro ha compartido una foto con un enorme significado y valor sentimental para él que se hizo con su padre cuando era un niño y la ha recreado con su hijo Curro. Una imagen que transmite ese amor por las tradiciones, las costumbres y las raíces, que es el mayor legado y herencia que le dejaron tanto su padre como su abuelo, Antonio Ordóñez, y que trata de inculcarle a sus hijos.

Al igual que lo solía hacer 'Paquirri', el día de la Goyesca de Ronda el torero acudió al festejo acompañado del más pequeño de los dos hijos que tiene de su matrimonio con Lourdes Montes, Curro, de cuatro años. El pequeño, rubio y que ha heredado los mismos ojos azules de su abuelo, presenció desde la barrera la corrida de toros con su padre. Su hija mayor Cayetana, nacida de su matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo, también demostró su gran afición taurina y acudió al festejo con su novio, Manuel Vega.

A su vez, ha querido compartir otra emotiva foto, abrazado a su padre, para destacar lo importante que fue para él y lo mucho que ha significado en su vida. "No te imaginas cuanto te echo de menos. Como me gustaría poder compartir contigo todas esas aficiones que nos unen, oír tu risa otra vez. Aprender de ti. Cuantas cosas estarían en su sitio y que protegido me sentiría. El mundo es muchísimo peor cuando tú, te fuiste. Te echo de menos Papá", son las emotivas palabras de su hijo Francisco, que solo tenía 10 años cuando murió su padre. Paquirri perdió la vida el 26 de septiembre de 1984 en la plaza de toros de Pozoblanco y aquella fatídica tarde quedó marcada para siempre en su memoria y la de todos sus seres queridos.

Todos se han unido en el dolor por la muerte de Paquirri y son muy diversas las maneras en las que han querido honrar la memoria del torero. Kiko Rivera, que se distanció de su hermano Francisco Rivera, pero también de su madre, Isabel Pantoja, ha expresado con un gesto el dolor que siente por la muerte de su padre. A pesar del enfrentamiento familiar, madre e hijo han querido homenajear juntos al diestro. Sobre la tumba del panteón familiar descansa una corona de flores blancas y una banda en la que se puede leer:"Tu esposa e hijo". Un gesto que otro años no se produjo por las controvertidas declaraciones que Kiko hizo de su madre en La herencia envenenada, pero que han retomado al existir un acercamiento entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, a raíz de que su madre fuera verle en su último ingreso hospitalario tras ser operado de corazón. "

Gracias mamá por venir a verme, por pasar esa tarde juntos que para nosotros fue tan necesaria. Perdón, perdón por las formas, perdón por no saber controlarme y perder los nervios de una manera que no me caracteriza. Mi corazón necesita sanarse y para ello os necesito a todos y así va a ser", revelaba el DJ y marido de Irene Rosales.

Canales Rivera, sobrino de Paquirri, tampoco se ha olvidado de su tío e hizo de él una bonita semblanza en el programa Y ahora Sonsoles. El hijo de Teresa Rivera y Jose Antonio Canales, que falleció en junio de 2021, guarda muchos recuerdos de Paquirri. "Yo aquel día tenía 10 años y sí tengo muchísimos recuerdos, todos buenos. La mejor parte de mi vida fue mi infancia con mis primos y hermanos, en Cantora con ese hombre tan especial. Se nos caía a todos la baba con él, no solo por guapo sino porque nos cuidaba y trataba como nadie".

El torero recuerda con detalle cómo se enteró de la muerte del diestro, que marcó su vida y la de toda su familia. "Mi abuelo era el conserje del matadero de Barbate y pasaba mucho tiempo con él. Vino a buscarnos una prima hermana de mi madre para llevarnos a casa y en el trayecto hacia allí oímos lo que había sucedido. A día de hoy me gusta pensar que sigue aquí. Cuando paso por Cantora, la sensación que tengo es que voy a subir a la casa", ha revelado.