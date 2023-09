El escándalo de Boris Johnson y Carrie Symonds con la niñera de sus hijos

Han pasado tres meses desde que Boris Johnson dio un paso atrás en la política al dimitir como diputado conservador en el Parlamento británico. Sin embargo, esta nueva etapa no le ha alejado de los medios y el que fuera primer ministro sigue protagonizando escándalos. El último de ellos, al margen de sus críticas a Rishi Sunak, es la batalla que mantienen el exlíder de los tories y su esposa, Carrie Symonds, con Theresa Dawes, quien trabajó para el matrimonio este verano cuidando de sus hijos. Un vínculo laboral que duró solo tres días y que acabó de forma abrupta, según la versión de la niñera.

Dawes, de 59 años, ha explicado que Carrie Symonds dio a luz al pequeño Frank Alfred Odysseus Johnson el 5 de julio y que al día siguiente de ser dada de alta, cuando tan solo llevaban unas horas juntas, la despidió de forma precipitada y fue "extremadamente grosera" con ella. Sostiene que se encontraban en la casa familiar de los Johnson en Oxfordshire y que la ex primera dama le dio 15 minutos para hacer las maletas y montarse en el taxi al que había llamado. Indica que la situación fue una completa pesadilla.

La niña explica en una conversación con The Sunday Mirror que el motivo de este despido es que celebró con Boris Johnson que se había convertido nuevamente en padre de su tercer hijo en común con Carrie. "Boris llegó a casa, salió a la terraza y abrió una botella de rosado bien frío. Me pidió que me uniera para brindar por el pequeño Frank y contarme cómo estaban Carrie y el bebé y cuándo iban a venir a casa", detalla. Esta escena, que presenció la madre de Symonds, considera que propició el fin de su contrato.

Al día siguiente, la niñera dice que Carrie Symonds le envió un mensaje para reunirse y en ese encuentro le dijo que no congeniaban. Según su versión, también le explicó que no le había gustado la entrevista de trabajo que le había hecho, en la que Dawes le contó que su antiguo jefe había celebrado la renuncia de Johnson tras el escándalo que supuso el Partygate. También habló con Johnson, quien se habría justificado diciendo: "está muy afectada por las hormonas,no puedo controlarla". Ahora no descarta tomar medidas legales porque el contrato era para tres meses y considera que deben darle una indemnización y miles de libras por no cumplir con lo pactado.

La versión del matrimonio Johnson

Los Johnson han reaccionado a estas acusaciones públicas. Mediante su portavoz, el matrimonio ha negado todas las acusaciones y se han mostrado decepcionados. "Es decepcionante ver cómo alguien abusa de una posición de confianza y se inventa una historia falsa para obtener un beneficio económico”, ha asegurado la pareja, que se casó en 2021 en una ceremonia secreta en la catedral de Westminster. En 2020 llegó al mundo Wilfred, su primer hijo en común; y siete meses después de su boda llegó Romy Iris Charlotte. El ex primer ministro ha estado casado en tres ocasiones anteriores, relaciones en las que ha tenido cinco hijos.