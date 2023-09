Entramos en la boda de Maity Interiano y Anuar Zidán, la pareja de moda de la televisión latinoamericana

La periodista hondureña Maity Interiano, muy popular en Latinoamérica por presentar la edición nocturna del telediario del canal Univision y el empresario mexicano y productor televisivo Anuar Zidán por fin han cumplido uno de sus sueños pendientes. Tras contraer matrimonio en una ceremonia civil el pasado mes de junio en Miami, la pareja ha puesto el ‘broche de oro’ a su historia de amor con una espectacular boda religiosa en México, concretamente en Cuernavaca, lugar conocido como ‘La Ciudad de la Eterna Primavera’. Como no podía ser de otra manera, HOLA! Américas tuvo acceso exclusivo a la celebración en la que los novios lograron reunir a todos sus familiares y amigos.

Un amor a primera vista

La pareja de moda de la televisión latina fue presentada por el hermano de Anuar y en muy poco tiempo se hicieron inseparables. "Me senté a hablar con Maity y vi la joya que es, y eso es algo que se lo repito todos los días. Desde el primer momento supe que iba a ser mi esposa y la madre de mis hijos porque fue como un flechazo inmediato", nos confesaba Anuar en una entrevista exclusiva tras su enlace.

Y tan claro tenía que Maity era la mujer de su vida, que tan solo un año después de conocerse, en febrero de este mismo año, compró un anillo de compromiso e "hincó" rodilla durante una fiesta de San Valentín organizada por la mejor amiga de la periodista, quien acudió engañaba pensando que tan solo iban a celebrar el día de la amistad y el amor. Ella aceptó sin dudar y juntos se pusieron a organizar la que sería la cita más especial de sus vidas, su boda religiosa.

Rodeados por 300 invitados y pletóricos de felicidad, Maity y Anuar quisieron que el lugar de su enlace tuviera un significado especial para ellos y en vez de elegir la tierra de la novia, como es tradición, eligieron la de novio. "Al inicio de nuestra relación, cuando vine a conocer a la familia de Anuar pasamos dos días aquí, en Cuernavaca, y fue un momento muy especial. Creo que nos consolidó como pareja, sin imaginar que un tiempo después íbamos a estar celebrando aquí nuestro matrimonio", comentó la presentadora de Noticias de Univision.

La historia de su vestido diseñado por Rosa Clará

Para este gran día, la novia, que caminó hasta el altar del brazo de su padre Ernesto Interiano y al ritmo de Can’t Help Falling in Love, eligió un vestido de diseñadora española Rosa Clará elaborado exclusivamente para ella. Curiosamente, ambas se conocieron una hace una década, y fue en ese momento cuando la diseñadora le prometió confeccionar su vestido cuando llegara el momento.

En ese entonces, la periodista creyó que esa promesa no llegaría a cumplirse, sin embargo, el gesto de la diseñadora se mantuvo firme, tanto que ha acabado cumpliendo su promesa. "Al enterarse de que me había comprometido, nos pusimos en contacto y me hicieron un vestido" revelaba Maity, feliz del resultado. "Es un vestido hecho para mí, un vestido que se va a ir transformando a medida que van pasando las horas, y va a parecer que tengo tres diferentes vestidos, pero realmente es uno que lo vamos a ir adaptando", adelantaba la novia públicamente antes del enlace.

Los padres de los novios (de izq. a dcha.): Julián y Mariluz Zidán; Anuar Zidán, Maity Interiano, Ernesto y Hena Interiano

Maquillaje y peinado

En cuanto a su maquillaje y peinado, estuvo a cargo de Millie Morales, quien cumplió al pie de la letra todos los deseos de Maity. La presentadora apostó por un look natural y elegante para su gran día. "El look de la novia es algo muy lindo, es romántico, elegante y muy sofisticado. Le hice un chignon (moño), le pusimos una corona de brillantes con un velo espectacular. Fue un maquillaje de novia no muy cargado pero duradero. Queríamos algo más sencillo, más juvenil y obviamente fue una creación entre todo el equipo, pero al final, uno tiene que seguir las indicaciones de la novia”, expresó la maquilladora.

La celebración (con un grupo de mariachi incluido) y el baile de los novios

Tras la ceremonia religiosa, los 300 invitados se trasladaron a Las Mañanitas, uno de los hoteles y restaurantes mexicanos más reconocidos a nivel mundial. La decoración y organización estuvo a cargo de Di Fiore Eventos, quienes cuidaron al máximo cada detalle para hacer de este día algo único e irrepetible para los novios y sus seres queridos. La celebración arrancó con un cóctel de bienvenida amenizado por el cantante Jimmy Yunes, primo del ya marido de Maity. Enseguida, los invitados pasaron al salón, en el cual había más de una veintena de mesas decoradas con velas y espectaculares arreglos florales donde se sirvió la cena. La velada estuvo amenizada por un grupo de mariachi, así como por el DJ Barragán, experto en animación para bodas.

Maity Interiano y Anuar Zidán abrieron pista con sus dos primeros bailes ya como marido y mujer al ritmo de Si tú me lo pides de Pedro Capó (feat. Kany García) y Me descontrola de Ronald Borjas & Motiff. Uno de los momentos más dulces de la noche fue cuando Maity bailó con su padre al ritmo del tema Nothing’s gonna change my love for you de George Benson y lucieron sus mejores pasos con You’re the first, the last, my everything de Barry White. Por su parte, Anuar Zidán compartió con su madre, la señora Mariluz Zidán. Madre e hijo eligieron los temas Because you loved me de Céline Dion y Como te pago de Lenier.

La luna de miel

Tras este fin de semana lleno de emociones, los novios han puesto rumbo a su luna de miel. "Nos vamos directo a Estambul, vamos a pasar unos días en Turquía, vamos a estar en Capadocia, vamos a volar en globo. Luego no vamos a Dubái, a Abu Dhabi y vamos a pasar unas noches en el desierto de Dubái”, revelaron a HOLA! Américas. Sobre estos paradisíacos destinos, la ahora señora de Zidán indicó: “Queríamos algo lejos, diferente y que realmente podamos estar solos, disfrutando de esta nueva etapa”.

La recién casados disfrutarán de una romántica luna de miel por Europa. ¡Que vivan los novios!

Sus sueños por cumplir

En cuanto a sus planes de futuro ambos coinciden en que su mayor anhelo es formar una familia, algo para lo que parece que no esperaran demasiado. "Mucha gente nos ha dicho que nos esperemos, que nos disfrutemos, pero para nosotros lo más importante es formar una familia y empezar a disfrutar ya con nuestra familia. Estamos abiertos al plan de Dios", comentó Maity.

