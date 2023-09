Hablamos con Cristina Llorente, la protagonista del musical 'Pretty Woman': 'De pequeña era la peli de los fines de semana'

El cine de los noventa no habría sido el mismo sin una de las historias de amor más tiernas de la historia de Hollywood. Pretty Woman salta a las tablas del teatro en un musical que trae la esencia del romance de Richard Gere y Julia Roberts al siglo XXI, una trama que se cuenta al ritmo de una banda sonora compuesta por Bryan Adams. La Gran Vía de Madrid recibe al elenco encabezado por Cristina Llorente y Roger Berruezo, una pareja que conquista al espectador con su talento y complicidad. Cristina, artista con una exitosa trayectoria en musicales (Ghost, El rey león), series de televisión (Velvet, Gran reserva) y con un disco en el mercado (Permiso para ser yo – 2008), se mete en la piel de Vivian, uno de los personajes más significativos para ella con el que ha vivido además una profunda transormación personal. La intérprete ha charlado con nosotros para contarnos qué supone para ella este proyecto y si se ha inspirado en Julia Roberts para encarnarlo. Nos habla además de su pareja Jean, a quien conoció en otro título de éxito (El rey león) y del reto que supone compaginar la maternidad de su hijo, que acaba de cumplir dos años, con un trabajo de tanta exigencia.

Desmontando los mitos en torno a Julia Roberts, la novia de América

De repente se cruza Pretty Woman en tu vida y piensas...

Tenía muchas ganas. Venía de hacer Ghost con mi misma pareja, con Roger, hacíamos de Patrick Swayze y Demi Moore. Cuando estábamos haciendo las fotos del cartel, empezó la producción del musical Pretty Woman en Broadway, y dijimos: "Qué chulo este musical, qué bueno con la música de Bryan Adams". Roger me dijo: "Espera que dentro de unos años seremos tú y yo porque yo con el pelo blanco y tú con la peluca pelirroja seguro que estás muy guapa". Y digo pues Dios te oiga. Cuando salieron los castings fuimos los primeros en mandar todo y fue un proceso largo, en Madrid y Barcelona, pero al final lo conseguimos. Así que muy bien.

¿Cuántas veces has visto la película?

De pequeña era como la peli de los fines de semana junto con Dirty Dancing y Ghost. Tengo cuatro hermanas mayores y era la peli de los fines de semana. Y luego ya para preparar el casting sí que me la vi bastantes veces y en el proceso de ensayos me la volví a ver otro par de veces, ya parando con el guion en la mano para ir comprobando las similitudes. Es bastante fiel a la película.

¿Qué es lo que más te gusta de esta historia?

Al final es la historia de una mujer empoderada que consigue lo que quiere y salir de donde no quiere estar por sus propios medios y por ella misma, a base de sus decisiones, algunas correctas otras incorrectas. Al final es una chica que no necesita de nadie para conseguir lo que quiere.

¿Te has inspirado en Julia Roberts para tu interpretación?

Para mí Julia siempre ha sido una gran referencia por su naturalidad, su carisma y su forma de hacer tan suyos los personajes. Para este personaje y para toda la interpretación, sí, me inspiró.

¿Te impone encarnar un personaje que conoce tanta gente y gusta tanto?

Es un superreto porque la gente quiere ir al teatro y tiene esos recuerdos de cuando vio la película, que te parezcas a ella. Quieren revivir todo eso que pasó en los 90 y el mundo ha cambiado mucho. Gracias a los directores y la magia del teatro hacemos que esto parezca muy fiel a la película, pero a la vez superactual. Creo que es el gran éxito del musical, que sin perder la esencia de la película, está muy actualizado y es muy fiel.

¿Qué destacarías de Roger como compañero?

Tenemos una química fuera de lo normal. Cuando nos miran dicen: La forma en que os miráis... Y es que nos cuidamos muchísimo en el escenario, tenemos confianza cien por cien, llevamos muchos años trabajando juntos. Hemos tenido que llorar, reir, besarnos, odiarnos… hemos tenido que hacer todo como pareja. Subirnos al escenario cada día y volver a revivir todo eso es muy guay porque nos cuidamos muchísimo. No estamos viendo quién lo hace mejor, quién brilla más. Estamos para trabajar en equipo y eso es una maravilla.

¿Cómo animarías a la gente a ir al teatro a veros?

Nadie ha visto imágenes de Pretty Woman. Es un musical muy comercial, que tiene una música preciosa (toda compuesta para el proyecto por Bryan Adams) y te sorprende, te lo pasas superbien. Tiene muchos cambios de decorado, de escenografía, de vestuario, de pelucas, muchas coreografías... Es un espectáculo que no te esperas viniendo de la película de Pretty Woman. Yo diría que vinieran a verlo porque les va a sorprender.

¿Qué opinas del momento que atraviesa el teatro musical?

Tenemos una suerte que nos merecíamos desde hace tiempo, porque los artistas de teatro musical somos creo los que más curramos. Los dobletes de un musical son agotadores. Cuando la gente que no hace musical viene a hacer uno, dice: "Pero ¿cómo aguantáis esto?". Son funciones varios días a la semana, largas, cansadas físicamente, muy exigentes a nivel vocal... Por fin tenemos cada vez más, aunque nos queda, el reconocimiento de la gente. Les gusta venir al teatro y ver un musical. Antes era para gente a la que le gustaba el teatro y ya, ahora se ha hecho muy asequible a todo el público y eso es buenísimo. Madrid está en el tercer puesto a nivel de cultura musical, como Broadway y Londres, y esto es maravilloso.

¿Qué proyecto te gustaría hacer?

Me encantaría hacer cine musical. Como ahora que está de moda con The Greatest Showman y todas estas películas musicales, que son una maravilla. Por ejemplo, en su día Moulin Rouge, cuyo musical es también una pasada.

De todos los personajes que has hecho hasta ahora, ¿cuál es el que más te ha llegado al corazón?

Desde luego que Vivian. También porque he vivido un proceso personal con él muy heavy, porque he sido madre. Fue comenzar una locura de gira, tener que ir a Barcelona… Hay muchas cosas que han pasado en mi vida y de repente llegó este personajazo, que es de los pocos que he tenido con el recorrido que tiene, por todo el cambio, por cómo se descubre a sí misma en la historia. He ido acompañando al personaje o el personaje me ha acompañado, no sé. Cada día en el escenario lo vivo todo: desde el entusiasmo, hasta la alegría de una niña; la evolución de la mujer, el aprendizaje de una mujer que viene de lo más bajo y llega a lo más alto, que encuentra el amor verdadero, que lo pierde, que lo vuelve a encontrar… Es como vivirlo todo en dos horas de espectáculo.

Tienes una trayectoria profesional impresionante: series de televisión, teatro musical, un disco... ¿En qué faceta te encuentras más cómoda?

Todas me gustan y siento que han llegado en el momento en el que tenían que llegar. Me dejo guiar por la vida. De repente me llegaba un proyecto musical y era maravilloso, me llegaba una serie y era brutal, me centraba más en mis estudios universitarios y era genial también. Ahora estoy con el musical, me doy cuenta de que es donde más experiencia tengo y, pese a que es muy cansado, ves cómo te sientes realizada haciendo lo que estás haciendo. Me siento muy bien, no cómoda, pero me siento realizada. Cómodo no es porque es cansadísimo. En el resto, cada vez que viene un proyecto lo agarro con las manos abiertas.

Y además has estudiado comunicación… ¿es ese un plan para el futuro?

Siempre me ha gustado, cuando terminé el cole fue uno de los requisitos de mis padres: tener una carrera universitaria. Quería hacer la de interpretación, pero ya estaba trabajando y era muy incompatible. Decidí hacer comunicación porque me pareció bastante compatible. Lo hice por el área de publicidad porque también me gusta mucho todo el tema relacionado con ella, con eventos... está muy relacionado con el mundo del espectáculo. Es como un plan B para lo que tenga que venir.

Conociste a tu pareja, Jean, en El rey léon, ¿cómo recuerdas aquella etapa?

Es muy guay, nos pasa a muchos encontrar pareja en nuestro trabajo porque vamos a la contra en los horarios del resto de trabajadores y profesiones, pero también porque trabajamos con las emociones, con el corazón, con el arte… Te entregas al máximo, por eso estás muy abierta a que te pasen esas cosas. Pese a ser muy diferentes, por tener nacionalidades diferentes por ejemplo, nos unía el arte y nos unió El rey león. Y lo recuerdo como superbonito porque estás con tu pareja, en el mismo show que tu pareja, compartís los mismos horarios, las mismas aficiones y las mismas amistades. Es verdad que es intenso, pero es bonito.

Me has contado muchas de las cosas buenas, pero ¿tiene alguna parte mala salir con otro artista?

Es a veces muy intenso y necesitas salir. Hay veces que echas en falta otras cosas, otras conversaciones, pero como tengo una familia muy grande en la que nadie se dedica a esto pues me voy para Valladolid. Y ya hay aire fresco.

¿Te gustaría coincidir con él en otro proyecto?

No me importaría, claro que no.

¿Te ha ido a ver tu hijo al teatro?

Sí, desde superpequeño, con meses le traía al teatro. No aguantaba todas las funciones porque era muy pequeño. Pero luego con un año y medio ya consiguió ver Pretty woman entero y superbien. No entiende nada del respeto y desde el patio de butacas gritaba "guapa, guapa" (risas). Tiene ya mucho ritmo y le encanta la música.

¿Te gustaría que se dedicara a esto?

No lo sé (risas). No lo tengo muy claro todavía, lo que le guste a él, pero es un mundo muy difícil. Tienes que tener tantas cosas, tanto talento, tanta suerte...

¿Cómo compaginas la maternidad con un trabajo que es tan exigente?

Ahora que acaba de cumplir dos años empiezo a ver la luz un poco. Pero creo que es el mundo más incompatible con la maternidad. Primero porque nuestras exigencias físicas, ya no solo por horarios, son la locura: no duermes y para la voz es imprescindible el sueño y con un bebé lo último es dormir. Te preocupa si come o no come, hay que viajar con un bebé. Tú tienes prisa porque tienes horarios que cumplir y los niños no los tienen. Se consigue pero dejándote la vida, y sabiendo que es cuestión de tiempo porque crece.

No te planteas entonces tener otro bebé

La maternidad es maravillosa pero es mata-mujeres y mata-relaciones. Lo digo superclaro a todo el mundo, es maravilloso, es algo que hay que vivir y quiero ser madre, pero siendo además artista… Nos tenemos que buscar la vida cada año porque no tenemos un trabajo asegurado ni podemos pedir excedencias, si te vas del mundo, desapareces y volver a engancharte es muy difícil... Tengo un niño que es maravilloso, pero ni comía, ni dormía, me fui de gira, cada semana he estado durmiendo en un hotel, en un piso… era la única forma de poder estar con él y seguir trabajando. Necesitamos muchísimas ayudas en nuestro sector para poder compatibilizar de una mejor forma el ser madres y seguir siendo profesionales de élite. Tenemos es exigencia de descansar bien, comer bien, tener la voz perfecta porque luego la persona que paga una entrada para ver esta función no entiende que tú esta noche no hayas podido dormir porque tienes un bebé de seis meses. Que también es entendible porque ha pagado una entrada y quiere que estés al cien por cien.

¿Consideras importantes los premios? (tiene entre otros el premio Broadway world- 2020 a la mejor actriz protagonista con Ghost y ha sido nominada a los premios Max)

No sé si es importante; molar, mola. Si haces un trabajo y no lo haces por premios sino porque te apasiona, que te lo premien es como "¡hay que bien!". Pero hay tanta gente que lo hace bien y no se lo premian, que no es espejo de nada. Creo que es más importante hacer bien tu trabajo y, si lo haces, algún premio te vendrá.

¿Qué sueño te queda por cumplir?

Me gustaría estar toda la vida trabajando de lo que me gusta y cinco días en un escenario. Hay artistas de mi Valladolid como Concha Velasco, que seguían en el escenario, haciendo teatro, metiéndose en pepeles, a pesar de la edad. Me apasiona el teatro, me apasiona el arte en general, y me encantaría verme con ochenta años y estar en un escenario.