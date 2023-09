Así recuerda Iván Sánchez el día en el que cenó con los reyes Felipe y Letizia

Es uno de los actores españoles más conocidos gracias a papeles como el que recientemente le ha convertido en Miguel Bosé en el biopic sobre la vida del artista. Iván Sánchez no solo ha contado lo increíble que ha sido meterse en la piel de este cantante internacional, cuya vida ha conocido un poco más al detalle, sino que ha recordado otro de esos encuentros que le han sorprendido a lo largo de su carrera. El actor, que acudió a la presentación del nuevo proyecto de Javier Veiga y Marta Hazas, Amigos hasta la muerte, explicó que en una ocasión acudió a una cena privada con los reyes Felipe y Letizia.

El artista ha recordado cómo fue aquel encuentro y cómo son los Reyes en las distancias cortas. “Les conocimos como personas, encantadores, en una casa privada, unos amigos comunes” detalló en declaraciones a Europa Press. “Y pasamos una noche, había mucha gente” contó. El actor, manteniendo una cierta discreción, dio alguna pista acerca del carácter de don Felipe y doña Letizia. “Encantadores, encantadores y con una conversación normal”. Dado que fue una reunión privada, “sin prensa y sin cámaras”, mostraron su faceta más relajada. “Era una cosa privada en una casa y divinos” concluyó Iván.

Acerca del citado papel de Miguel Bosé, Iván contó que su vida daría para hacer más capítulos. “Es verdad que Miguel tiene carácter e impone porque además es alto, es corpulento y cuando habla, habla. Pero su vida es impresionante. Da para unas cuantas temporadas más” dijo. Recordó además el actor a su compañero Rodolfo Sancho, que atraviesa un momento personal muy complicado tras la detención de su hijo en Tailandia y al que, pese a que no le conoce demasiado, envía todo su apoyo. “No somos amigos, no hemos tenido la suerte de trabajar juntos. No sé lo que puede estar viviendo” dijo.

Los reyes Felipe y Letizia son amantes de la cultura y el cine, por lo que no es extraño verles disfrutando de los últimos estrenos en las salas de la capital. La Reina ha visitado además algunos rodajes y ha coincidido con rostros y nombres conocidos de la cultura. El teatro, el ballet, los conciertos y otras manifestaciones culturales han recibido el apoyo de los Monarcas. Iván, por su parte, une a su carrera como actor su faceta como escritor: hace un año presentó su novela Sueño, una historia que gira en torno al significado del amor y las distintas etapas que atraviesa.