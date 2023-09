El momento personal más oscuro de la cantante Sia: estuvo tres años sin levantarse de la cama

No será previsiblemente hasta el próximo año cuando la cantante Sia regrese a la escena con su nueva música. Reasonable woman verá la luz en 2024 después de ocho años de silencio en los que la artista, una de las más carismáticas del panorama, ha tenido que atravesar una de sus etapas más complicadas a nivel personal. A sus 47 años se ha abierto y ha mostrado su lado más íntimo en un programa con Zane Lowe en Apple Music 1. En esta conversación trató cuestiones como la depresión, el abuso de alcohol y lo complicado que es gestionar un divorcio, una etapa oscura en la que la australiana encontró la luz gracias a la música.

“Llevaba seis o siente años escribiendo una canción de vez en cuando. Me divorcié y eso me desconcertó” explicó en referencia a su matrimonio con el cineasta Erik Anders Lang, que duró apenas dos años (se divorciaron en 2016). “Fue una época tan oscura que estuve en cama durante tres años, muy, muy deprimida. No pude hacer nada durante ese tiempo. Luego empecé de nuevo, solo haciendo pequeñas cosas aquí y allá, pero era realmente difícil levantarme de la cama” reconoció. Entonces empezó a componer y volcó en temas como Gimme Love ese camino hacia adelante.

Sia contó que durante la pandemia pasó mucho tiempo en casa con parte de su equipo profesional por lo que “no resultaba todo tan solitario”. “Era perfecto y así no estaba sola” comentó acerca de una de sus propiedades que está dividida en 7 unidades individuales con habitación, cuarto de baño, cocina y un pequeño comedor. La intérprete recordó que no se levantaba ni para ver la televisión pues tiene un proyector en el techo. “Fue un momento raro, sin utilizar ningún músculo, viendo la televisión, como ajena a la realidad”. No dejó sin embargo de componer hasta que tuvo suficientes temas para hacer un disco.

Sus problemas de salud: una enfermedad rara y autismo

Se sinceró además acerca del diagnóstico de autismo que recibió por sorpresa hace un tiempo, gracias al que pudo encajar todas las piezas que hasta ahora no habían encajado para ella. “Resultó que soy autista de nivel 2. Hay tres niveles: uno es Asperger, dos es bastante autista, y tres ya es no verbal” señaló. “Tuvo mucho sentido para mí porque he sufrido toda mi vida, he sufrido mucho y no sabía por qué. Sentía que tenía que ponerme como un traje de persona todo el tiempo para salir y formar parte del mundo. Personalmente, fue lo mejor que me ha pasado” apuntó.

La peluca rubia que utiliza para cubrir su rostro cuando sube al escenario se ha convertido en una de sus señas de identidad. Tiene este símbolo un gran significado pues es la muestra de que logró superar el abuso del alcohol. “Cuando empecé a estar sobria, fue cuando me puse la peluca en la cara y llevaba auriculares; pensaba que era como si estuviera en una pequeña burbuja conmigo misma”. Ese espacio que creó para ella funcionó y su imagen se convirtió en un ingrediente más de su fama como estrella. “Me hice más grande de lo que había sido nunca, me di cuenta de que lo único que le faltaba a la música pop era misterio. Estoy muy agradecida porque en realidad fue algo que surgió por accidente” dijo.

La autora de temas como Chandelier ha encontrado la estabilidad en su vida personal junto a Dan Bernad, con quien se casó en el mes de mayo de 2023 en una cita que congregó solo a cuatro invitados y que tuvo como escenario Villa Olivetta, la casa de los diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabanna en Portofino. Tiene dos hijos a los que adoptó en 2020 con 19 años para evitar que quedaran en situación de desamparo después de que el sistema dejara de ocuparse de ellos. Uno de ellos la ha hecho abuela pues ha tenido dos bebés como contaba ella misma ese mismo año.

La cantante ha demostrado sin duda una gran fortaleza a lo largo de su vida pues tiene que lidiar en ocasiones con un dolor agudo debido a una operación de cervicales a la que tuvo que someterse y además sufre una enfermedad de las denominadas raras, el síndrome de Ehlers-Danlos. Se trata este de un grupo de trastornos hereditarios relacionados con la síntesis del colágeno y que se puede manifestarse en que las articulaciones y piel sean demasiado laxas, tengan facilidad para la formación de hematomas y daño en los vasos sanguíneos.