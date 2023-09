La imagen más tierna de la hija de Ana Obregón con el regalo que le ha hecho Joaquín

Ana Obregón ha regresado a la televisión de un modo triunfal tras su maternidad. La actriz y presentadora volvió a la pequeña pantalla seis meses después del nacimiento de Ana Sandra, la niña que le ha devuelto la ilusión después del doloroso fallecimiento de su hijo Aless. Su reciente participación en el programa del exfutbolista Joaquín, El Novato, no dejó a nadie indiferente. "Íntima, sincera, cariñosa y divertida", así fue la entrevista de Ana Obregón, en la que hubo muchas risas, pero también lágrimas por la temprana muerte de su hijo.

En un momento de la charla, el exfutbolista le hizo entrega de un regalo que a la protagonista de Ana y los 7 le llegó al corazón. Un body del Betis para su niña. "Gracias Joaquín por este regalo a Anita, que sepas que es el nuevo fichaje del Betis, pero sobre todo gracias tu empatía, tu cariño y tu sentido del humor. ¡No podía haber elegido a mejor persona para abrirme en canal!", revela la actriz junto a varias imágenes muy tiernas de la pequeña que aparece con el body del Betis y una enorme sonrisa que no se borra de su rostro. A muchos les recuerda a la de su hijo Aless. La presentadora ya rescató una foto de su hijo cuando era bebé para reflejar el parecido. "Está claro a quién se parece Anita", señaló.

"La primera palabra que va aprender el bebé será "papá" y además de "mamá" y "vela" también va a aprender la palabra "Beti", le decía Joaquín del equipo de fútbol de sus amores y en el que tantas temporadas jugó. "Si es que Ana Sandra solo podía ser del mejor equipo del mundo!", ha dicho sobre la hija de su invitada, que aparece en las fotos luciendo el número 17 -el dorsal que siempre ha llevado Joaquín-, mientras juega con un piano musical y luce unos patucos con el escudo del club.

Ana Obregón se siente madre y abuela. Por un lado Anita es hija de Aless Lequio, pero legalmente es su hija adoptiva. Para Ana Sandra ella va a ser su "vela", como decía el hijo de Ana Obregón a su abuela, pero la pequeña, cuando crezca, va a tener la libertad de que llame a su madre y abuela "como quiera", señala la presentadora. Consciente de su edad, Ana Obregón contó que lo tiene todo preparado para cuando ella no esté en este mundo. "Tengo todo pensado, no he tomado una decisión sin meditar. Sabiendo la edad que tengo, cuántos años me quedan, cómo va a vivir Anita... Va a tener tutor legal". Si me pasa algo, la tutora va a ser mi hermana Celia, y si le pasa algo a mi hermana, la tutora va a ser su hija", señalaba respecto a su sobrina, Celia Vega-Penichet, que es una de las primeras personas que conoció Ana Sandra durante sus primeras semanas de vida en Miami.

