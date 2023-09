Las inolvidables palabras de la reina Letizia a Terelu en la llamada telefónica que le hizo tras la muerte de su madre

El doloroso adiós a María Teresa Campos, que fallecía a los 82 años el pasado 5 de septiembre a causa de una insuficiencia respiratoria aguda, sumió todo el país en la más profunda tristeza. A sus seres queridos se sumaron conocidos rostros del panorama social, audiovisual y político para ofrecer sus condolencias a la familia, incluidos los Reyes Felipe y Letizia, que emitieron un comunicado para tasladar su "afecto, cercanía y apoyo en este momento tan difícil". Ahora, a las afectuosas y personales palabras de ese telegrama, en el que los monarcas destacaron su brillante trayectoria y su rol como referente en la comunicación, se suma el inolvidable mensaje que la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía le trasladó a la mayor de las hijas de la periodista en una llamada telefónica personal que le hizo tras su pérdida.

Las conmovedoras palabras de la Reina a Terelu

Desde que el clan Campos despidiera a su matriarca en el madrileño tanatorio de La Paz, donde se instaló su capilla ardiente y se celebró una misa en su honor oficiada por el padre Ángel, Terelu y Carmen recibieron incontables mensajes de cariño y de apoyo. Fue después de su incineración, cerca de veinticuatro horas más tarde, cuando el teléfono de la madre de Alejandra Rubio sonó para dar pie a una sorprendente conversación en la que la interlocutora de la tertuliana era la reina Letizia. Puesto que en ese instante las hijas de la icónica presentadora no estaban especialmente pendientes de sus teléfonos y se encontraban en una comida, fue África, prima de Terelu, quien descolgó. Eran los Reyes.

El silencio se hizo de forma instantánea y rápidamente la hermana de Carmen Borrego recuperó su teléfono para atender a doña Letizia: "Majestad", respondió. Pasados varios días, la protagonista ha recordado en Lecturas algunas partes de esa conversación, una charla privada a la que no puede "estar más agradecida" por la cantidad de "cosas bonitas" que le dijeron sobre su madre. Aunque ha apuntado que no tiene intención de desvelar el contenido del coloquio al completo, la exmujer de Alejandro Rubio ha puesto el acento en una significativa frase que pronunció la Reina y que le emocionó profundamente: "Terelu, cuánto sentimos la muerte de vuestra madre. Es una de las grandes entre las grandes por lo que ha hecho por las mujeres". "Le contesté que mi madre dio voz a las mujeres que no la tenían y estaban denostadas porque trabajaban en sus casas. Doña Letizia me respondió 'cuánta verdad'", ha manifestado en la citada publicación.

Terelu destapó la historia de amor de los Reyes

Estas palabras de doña Letizia vuelven a evidenciar su cercanía y sensibilidad en un día tan triste para nuestro país, más en concreto para la familia Campos, y son una muestra del fantástico vínculo que tiene con ella. Precisamente Terelu fue quien hace ya dos décadas, durante su paso por Con T de tarde, programa que conducía en Telemadrid, dio la exclusiva de la historia de amor que había nacido entre el hijo de don Juan Carlos y doña Sofía, que por aquel entonces era el heredero al trono, y la presentadora de Informativos.

Antes de aquel impactante anuncio, que fue una auténtica revolución informativa en España y fuera de nuestras fronteras, Terelu recibió el apoyo de María Teresa Campos, que le dio el impulso que necesitaba para contarlo en directo. Si bien aquello, de lo que se enteró por casualidad durante una conversación en una sala de maquillaje, no gustó nada a doña Letizia en su día, pues en ese preciso instante pasó de ser un rostro más de RTVE a la ilusión del príncipe de Asturias, ahora es una curiosa anécdota para rememorar.

