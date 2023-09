Jesulín, pregonero de las fiestas de Ubrique entre destacadas presencias y ausencias familiares

Jesús Janeiro (49 años) ha ejercido como pregonero de las fiestas de Ubrique, su pueblo natal, para dar el pistoletazo de salida a las fiestas de la localidad gaditana. El torero estuvo arropado por su madre, Carmen Bazán, quien siguió atenta las palabras de su hijo a sus paisanos. Es el segundo año consecutivo que le encargan al diestro esta misión tan especial. Evento al que no pudo asistir su mujer, Mª José Campanario. Una sonada ausencia que llamaba la atención de los presentes, pero que el torero no dudó en explicar, y es que su esposa tenía una razón más que justificada para no estar allí junto a él a esas horas y en ese momento tan importante.

Con un discurso muy centrado en la familia y dándose un auténtico baño de masas, el torero quiso recordar también a su padre, Humberto Janeiro, fallecido en agosto de 2020. Además contó que Hugo, el pequeño de la familia, que este pasado mes de junio cumplía su primer añito, hace las delicias de sus padres, tíos, abuelos y hermanos.

Su hermano Víctor, también presente

El hermano del torero, Víctor Janeiro, tampoco se quiso perder el momento y lo hizo acompañado de su mujer, Beatriz Trapote, y sus hijos. Todos ellos quisieron arropar al diestro en un día tan especial en el que no pudo evitar recordar algunos de los mejores momentos de su infancia. Para el deleite de los de Ubrique, Jesulín mostró además su lado más divertido, disfrutando de la fiesta e incluso marcándose una improvisada coreografía con las bailaoras allí presentes. Además, fue el encargado de encender el alumbrado.

Un excelente momento personal y profesional

Desde que naciese el pequeño Hugo, María José Campanario ha optado por mantenerse en un discreto segundo plano con respecto a sus antaño frecuentes apariciones mediáticas. A sus 44 años, la odontóloga se encuentra de baja laboral y se dedica completamente a su maternidad. Respetando la decisión de su esposa de mantener un perfil discreto, el torero ha evitado proporcionar información sobre cómo vive su mujer su día a día.

Jesús Janeiro, por su parte, alejado ya de las plazas de toros, y con diversos proyectos televisivos, está completamente dedicado a sus sociedades empresariales y negocios inmobiliarios y a su familia.