La reacción de Jorge Javier Vázquez tras perder su primer duelo contra Pablo Motos

El estreno de Cuentos chinos, de Jorge Javier Vázquez, congregó un 9'4 por ciento de cuota de pantalla frente al 19,1 que anotó El Hormiguero, de Pablo Motos, con su entrevista a la campeona del mundo Olga Carmona. En total, fueron 1.240.000 espectadores los que apostaron por el regreso de uno de los presentadores más míticos de Mediaset, una cifra que dista bastante de los 2.488.000 que no traicionaron al todavía rey del access prime time.

La reacción de Jorge Javier a los esperados datos de audiencia no ha tardado en llegar. A las 9:12 horas, el comunicador publicaba el siguiente mensaje: "A ver, ayer pasé lista y lo cierto es que faltasteis cientos. Cientos de miles, quiero decir. Así que corred la voz. A los que estuvisteis, a sus pies. Gracias eternas siempre. Hoy también vuelve a ser hoy. Siempre es hoy".

El presentador, de 53 años, es consciente de la distancia que existe entre su programa y el de Pablo Motos, pero no está dispuesto a tirar la toalla y esta noche regresará con más fuerza si cabe para presentar a los espectadores el programa tal y como se planteó: con una entrevista más en profundidad y un par de secciones, no como anoche, que se estrenaron casi todas de golpe y algunas, como la de Celia Villalobos, no pudieron desarrolarse con tranquilidad por falta de tiempo.

Este martes visitará Cuentos chinos Bárbara Rey; el miércoles, el cantante dominicano Prince Royce; y el jueves, la actriz Paula Echevarría. Por su parte, Luis Tosar e Inma Cuesta estarán esta noche en El Hormiguero; el miércoles veremos a Malú, Luis Fonsi, Pablo López y Antonio Orozco; y el jueves a Joaquín Sánchez.

La Fabrica de la Tele, productora del programa, también ha reaccionado a los datos de audiencia y, a juzgar por el mensaje que han compartido en sus redes sociales, están muy satisfechos. "1.240.000 GRACIAS. El estreno de CUENTOS CHINOS empieza su andadura con un 9.4 por ciento de la audiencia. Comienza en un 7.5 por ciento de share y acaba en el 9.3 por ciento. CUENTOS CHINOS mejora en un +17.5 por ciento el access prime time de Telecinco, que estaba en un 8 por ciento".

Horas antes del estreno de Cuentos chinos, Jorge Javier publicaba la carta que le había enviado a Pablo Motos, su nuevo rival televisivo. "Querido Pablo, soy tu nuevo vecino, el de la acera de enfrente. Vengo a convivir contigo. Es que llevas tantos años solo a esas horas de la noche que me he dicho: 'Oye Jorge, vete a hacerle un poquito de compañía, porque Pablo, como dijo Andreu Buenafuente: 'La gente de nuestro oficio, los profesionales, no competimos, coincidimos'", decía.

El presentador de El Hormiguero no se ha pronunciado y las redes del programa tan solo han compartido los datos de audiencia, como hacen habitualmente. "¡Goool! La visita de Olga Carmona se convierte en el mejor dato de la temporada. Fuimos lo mas visto de la noche y minuto de oro con más de 2.860.000 personas. Gracias a todos", han publicado.

