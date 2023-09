Calvin Harris y Vick Hope ya son marido y mujer

Calvin Harris (39) y Vick Hope (33) ya son marido y mujer. Tal y como han podido saber por fuentes cercanas a la pareja varios medios de comunicación británicos, como The Sun y Daily Mail, el popular DJ y la presentadora de televisión se dieron el ‘sí, quiero’ este sábado en una ceremonia íntima inspirada en Glastonbury, el festival de arte contemporáneo que cada año se celebra en la localidad de Pilton (ubicada al sureste de Reino Unido).

Los ya citados portales indican que la boda tuvo lugar en un paraje de ensueño, Hulne Priory. Se trata de un antiguo convento de la orden de los carmelitas que data del año 1240 y que cuenta con una impresionante fortaleza de piedra rodeada de infinitos prados verdes. Además de poder alquilarse para todo tipo de eventos sociales, este es un lugar muy televisivo porque sirvió como telón de fondo en la serie Robin de Sherwood y en la película Robin Hood: el príncipe de los ladrones.

¿Quieres ver la mansión que Calvin Harris vende en Los Ángeles?

Calvin Harris, el patito feo que se convirtió en el cisne de la música

Los flamantes novios aprovecharon el buen tiempo propio del final de la temporada estival para instalar food trucks con deliciosa comida para reponer fuerzas y tiendas de campaña en los jardines para que sus invitados pudieran descansar cuando lo necesitasen. La fiesta se prolongó hasta altas horas de la noche con una actuación en directo del artista Nile Rodgers, que dedicó a los recién casados el romántico sencillo Never Too Much (nunca es demasiado).

Este cantante no fue el único rostro conocido que acudió a la boda, puesto que en la lista de invitados figuraban nombres tan populares en la sociedad anglosajona como el modelo Vernon Kay, los locutores de radio Chris Stark y Roman Kemp y el actor y DJ Scott Mills. Todos ellos fueron testigos de cómo Calvin y Vick se juraban amor eterno pronunciando unos sentidos votos sacados de poemas de Ernest Hemingway y Lori Eberhai.

Así ha sido la curiosa historia de amor de Calvin Harris y Vick Hope

Calvin Harris y Vick Hope hicieron pública su relación en mayo de 2022. Tan solo cinco meses después, el artista le pidió matrimonio con un anillo de diamantes en Ibiza, donde posee una enorme finca en la que vive gran parte del año. Sin embargo, su historia se remonta a principios de la década de los 90. Vick tenía 19 años y daba sus primeros pasos en el mundo de la televisión y el DJ la invitó a salir, una cita que rechazó porque pensó que era una persona superficial que no quería nada serio con ella. “Es algo de lo que nos reímos todavía”, explicó en una entrevista con You Magazine. Sus caminos se volvieron a cruzar casi dos décadas después volviéndose inseparables.

Calvin Harris, hospitalizado tras sufrir un accidente de coche

Calvin Harris arremete contra Taylor Swift: 'Si eres feliz en tu nueva relación, céntrate en eso en vez de en tratar de destrozar a tu exnovio'