Las palabras de Marlene Mourreau, llorando y con la voz rota, sobre la detención de su hijo, Gabriel Guevara

El pasado lunes sorprendía la noticia de la detención del actor Gabriel Guevara, de 22 años e hijo de Marlene Mourreau, en Venecia, por un presunto delito de violencia sexual en Francia. Han pasado 48 horas de una detención que el abogado del artista calificaba como “irregular” y el protagonista de Culpa mía, una de las cintas que ha obtenido un mayor éxito entre la Generación Z, ya ha sido puesto en libertad. El propio letrado, Pedro Fernández, lo contaba así en el programa Así es la vida, donde explicaba lo sucedido. “No ha habido ninguna acusación, no está acusado de nada, ha sido una retención por una orden, entendemos irregular, por un hecho de cuando era menor de edad y que ya fue resuelto en España hace tiempo” detalló. Reiteró que todo ha sido un error y que el asunto se resolvió hace tiempo a favor del intérprete, que ahora está “fastidiado y cansado”.

“No sé exactamente lo que ocurrió. Lo que sí sé es que, al tener la orden la policía, hizo lo que tenía que hacer hasta que el juez lo vio esta mañana y, evidentemente, como no podía ser de otra manera, lo mandó para su casa" señaló el abogado. Fernández manifestó su esperanza en que lo ocurrido no repercuta en la carrera del intérprete: "Ha sido una situación mala en la que nadie tiene la culpa". En el citado espacio, una de las colaboradoras Makoke, emitió un audio de la madre del actor Marlene Mourreau, en el que se reflejaba su malestar por lo sucedido. Explicó la colaborada que la propia artista le había dado permiso para difundir sus palabras.

Yo no puedo salir en televisión, no puedo hablar por mi hijo. Le he prometido que no iba a hablar” comenzaba Marlene. Sin poder evitar las lágrimas y con la voz quebrada, la artista confesaba que “está muy triste”. “Estoy muy dolida, me rompe el corazón. No tengo fuerzas… no tengo palabras...” reconocía. Cuando se conoció la noticia, ya había comentado que su hijo no había vuelto a Francia desde hacía años y que hacía varios días que no hablaban. El intérprete estaba en Venecia, donde se celebra la prestigiosa Bienal de cine, para recibir un premio cuando fue detenido por las autoridades. El certamen explicó, a través de un comunicado, que la presencia del actor en la ciudad italiana no tenía nada que ver con sus actividades programadas.

Gabriel Guevara ha seguido los pasos de sus padres, Marlene y Michel Guevara, en el mundo artístico. Aunque ya apareció en series como Skam España o HIT, el jovencísimo actor se ha convertido en un auténtico fenómeno fan de la Generación Z en los últimos meses gracias a su papel en la adaptación de la novela superventas de Mercedes Ron, Culpa mía, de Prime Video. En la historia, Guevara, que tiene casi seis millones de seguidores en las redes sociales, comparte créditos con la actriz Nicole Wallace, con quien muestra una gran química en pantalla. Miles de espectadores han caído ya rendidos a esta cinta, que se espera continúe en dos nuevas entregas tituladas Culpa tuya y Culpa nuestra, que se encontrarían ya en fase de rodaje.