Gabriel Guevara, un ídolo de masas que disfruta de unas divertidas vacaciones junto a su madre, Marlene Mourreu

Con solo 22 años, Gabriel Guevara se ha convertido en un auténtico ídolo de masas gracias a la película Culpa mía en la que es el protagonista. Su química con la actriz Nicole Wallace traspasa la pantalla y ha cautivado a millones de adolescentes en todo el mundo que esperan con impaciencia el estreno de la continuación de la saga. A pesar de la fama y de sus casi 6 millones de seguidores en las redes sociales, Gabriel se considera un chico sencillo que está muy apegado a sus padres, Marlene Mourreau y Michel Guevara. Precisamente, con la artista precisamente ha pasado unas divertidas vacaciones en un hotel situado espectacular de la Costa Blanca. Madre e hijo tienen una excelente relación como se puede comprobar en las imágenes. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

