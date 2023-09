Así son Bechet y Manzie, las desconocidas hijas veinteañeras de Woody Allen y Soon Yi

Woody Allen, de 87 años, ha vuelto al Festival de Venecia con Coup de Chance, una producción francesa protagonizada por Lou de Laâge, Valérie Lemercier y Melvil Poupaud, que se ha presentado fuera de competición. El director neoyorquino ha presentado su película, la número 50, acompañado de sus desconocidas hijas, Bechet y Manzie, a las que adoptó con su mujer Soon Yi. Los cuatro han posado sobre la alfombra roja, protagonizando imágenes muy familiares a las que no estamos acostumbrados, ya que han sido escasas las ocasiones en las que se les ha fotografiado juntos.

Horas antes de la presentación, el cineasta dijo en una rueda de prensa que había tenido "mucha suerte" a lo largo de su vida. "Tuve dos padres cariñosos, tengo buenos amigos. Tengo una esposa y un matrimonio maravillosos, hijos. En unos meses cumplré 88 años y nunca he estado en el hospital. Nunca me ha pasado nada terrible", comentó.

A nivel profesional, también se mostró muy contento con todo lo que ha logrado. "Cuando comencé a hacer películas, toda la gente optó por enfatizar lo que era capaz de hacer bien y no responsabilizarme por las cosas que hacía mal. Fueron muy generosos conmigo. Y he tenido mucha suerte con mi realización cinematográfica. Y he recibido, a lo largo de mi vida, muchos elogios inmerecidos y una enorme cantidad de atención y respeto", añadió.

Woody Allen y Soon Yi se casaron en 1997 en el Palacio Cavalli, de Venecia. Dos años después, adoptaron a su hija Bechet en China y en el año 2000 ampliaron la familia con la adopción de Manzie en Texas. Cuando todavía eran unas niñas, el cineasta hablaba así de ellas. "Las despierto por la mañana, después desayuno con ellas y mi mujer, y las llevo al cole. Las niñas me piden que me invente otro cuento antes de dormir, pero cada vez me cuesta más porque me estoy agotando".

Ahora, con 24 y 23 años respectivamente, Bechet y Manzie ya empiezan a volar solas y Bechet parece que ha heredado la pasión de su padre por el cine. La joven ha estudiado Arte y Cine en el Bard College de Nueva York y ha trabajado como auxiliar de vestuario en Coup de Chance, según ha compartido en sus redes sociales. "Orgullosa y honrada de haber sido una pequeña parte de esta increíble película", ha expresado.

No es la primera vez que Bechet trabaja con su padre. Dado su interés por el cine y la moda, la joven ya se puso a las ordenes de Woody Allen y la diseñadora de vestuario española, Sonia Grande, en el filme Rifkin's Festival, que se estrenó en 2020. "Ella estaba dentro del equipo, como meritoria, y lo hizo fenomenal. Es una chica a la que le gusta mucho el mundo de la moda y es muy creativa. Creo que tiene mucho talento", contó la diseñadora a Vanity Fair.

Rodada en francés y en París, Coup de Chance cuenta la historia de dos jóvenes que mantienen una relación que derivará en adulterio y crimen. "Coup de Chance será parecida a Match Point, emocionante, dramática y además siniestra", ha explicado el propio cineasta. "He cumplido mi sueño de ser un director europeo de cine", dijo en una entrevista concedida a El Intermedio. La película se estrenará el 29 de septiembre de 2023 y quien sabe si será su última creación. "Cada vez me cuesta más lo de pedir dinero para hacer una película. Si alguien viene y me lo ofrece, eso ya sería otra cosa. Donde yo crecí comprabas una entrada y veías un gran película en una gran pantalla. Ahora haces un film y acaba en televisión a las dos o tres semanas", añadió.

Su representante, para evitar cualquier tipo de duda, matizó las palabras del director. "Woody Allen nunca dijo que se retiraría, tampoco dijo que escribiría otra novela. Dijo que estaba pensando en no hacer películas, ya que hacer películas que van directamente o muy rápido a las plataformas de transmisión no es tan agradable para él, ya que es un gran amante de la experiencia cinematográfica".