Las duras condiciones climatológicas se lo ponen difícil a las ganadoras de la Ladies Cup

El Trofeo Príncipe de Asturias ya tiene nuevos vencedores. En una jornada de lo más complicada a causa de la ausencia e inestabilidad del viento, la cita que organizan el Monte Real Club de Yates y la Escuela Naval Militar con el patrocinio de ABANCA se cerró este domingo coronando a los vencedores de su trigésimo octava edición.

Las condiciones fueron, sin duda, las grandes protagonistas de la jornada. En el área de las islas Cíes, en la que competían las clases ORC 1-2, 3-4 y los J80, y con un viento de componente sureste sin apenas presión, el Comité de Regatas izó la bandera de aplazamiento a las doce del mediodía, hora en la que estaba previsto que comenzasen las últimas pruebas. Con el paso de las horas las cosas no mejoraron y finalmente a las tres y media de la tarde se dio por finalizada la tercera y última jornada de competición. Más suerte tuvieron los participantes de Open, ORC 5 y los Fígaro de la Gestilar Ladies Cup, que sí pudieron sumar los últimos parciales en su casillero.

El Syone Panther vence en la clase ABANCA ORC 1-2 en su primera participación en el Príncipe

Victoria para el portugués Syone Panther de Nuno Neves en la clase ABANCA ORC 1-2. En su primera participación en el Trofeo Príncipe de Asturias, el barco de la Asociación Naval de Lisboa logró proclamarse vencedor tanto en su categoría como en la general absoluta de ORC gracias a una gran actuación en el campo de regatas, que le concedió una ventaja de un punto sobre el segundo clasificado, el Aceites Abril de los hermanos Luis y Jorge Pérez Canal del Real Club Náutico de Vigo.

Este vuelco en la clasificación final (el Syone Panther subió a la primera posición haciendo caer al los de Pérez Canal a la segunda) pese a no haberse celebrado ninguna prueba este domingo, vino motivado a causa de una solicitud presentada por la tripulación lusa para la revisión de los resultados por tramos de la última regata del campeonato, prueba que fue finalmente anulada y cuya resolución benefició al equipo de Neves.

Además de la segunda posición de esta clase, el Aceites Abril se llevó la Copa de España Zona Norte para ORC 1-2, que se puso en juego en la competición baionesa.

El Urbapaz se proclamó vencedor en la clase Aceites Abril ORC 3-4

En la clasificación de la clase Aceites Abril ORC 3-4 la victoria se quedó en manos del Urbapaz de Francisco Edreira del Club Náutico Cabanas, que revalidó así el triunfo obtenido en 2022, con un punto de ventaja sobre el segundo clasificado, el Sailway de Ramón Ojea del Club Marítimo de Canido. Por detrás, la revisión de resultados que había dado el tercer puesto al Adegas Terrae de Vicente Cid, favoreció al equipo del Club Marítimo Carrumeiro Raygrass III de José Antonio Núñez, que se subió finalmente al tercer cajón del podio.

Segunda regata costera para Open y ORC 5

Las tres categorías que contaban con una costera en su programa para este domingo – las clases Gadis ORC 5, Volvo Autesa Open 1 y SH Robotic Open 2- se disputaron un recorrido de siete millas.

En Gadis ORC 5 no hubo sorpresas y el Cinco Islas Albariño del Club Náutico de Beluso que patronea Iñaki Carbajo volvió a ganar con total autoridad, proclamándose vencedor del Príncipe de Asturias por delante del Boeiro de Jaime García (RCN Vigo) y del Aquilón de Roberto Telle (MRCYB), segundo y tercero respectivamente.

En Volvo Autesa Open 1, la victoria final se la adjudicó el Salseiro de Manuel Blanco (RCN Coruña). Le siguieron en la general el Edge de José Alejandro Martínez (RCN Rodeira) en el segundo puesto y tercero fue el Five de Joao Tourigo (Club We Do Sailing).

No hubo cambios en lo más alto de la general de SH Robotic Open 2 y el Argalleiro de Fernando Otero (RCM Aguete) acabó al frente de la clasificación final por delante del Albarellos de Fernando Rey (MRCYB) y del Villa de Marín de Alberto González-Cela (CNR Marín), segundo y tercero respectivamente.

En esta categoría también compitió, como cada año gracias al apoyo de la Consellería de Política Social de la Xunta, el barco de la escuela de vela adaptada del Monte Real con los alumnos del Centro Juan María de Nigrán, el Bellatrix.

Victoria para el canario Hotel Princesa Yaiza en Solventis J80

Más que apretado estuvo esta trigésimo octava edición del Príncipe en la clase Solventis J80 con los tres primeros equipos separados por un solo punto. Con la última jornada en blanco, el Hotel Princesa Yaiza de Rayco Tabarés del Real Club Náutico de Arrecife se convirtió este domingo en el nuevo campeón de la cita baionesa. Un resultado que le reafirma como uno de los grandes favoritos de cara al Mundial que se celebrará en el mismo campo de regatas en sólo dos semanas. La segunda posición fue finalmente para el Solintal de Ignacio Camino del Real Club Marítimo de Santander y tercero el coruñés Kotablue Fibra Coruña 14/18 de Miguel Fernández (RCN Coruña).