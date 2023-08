El delicioso plan de Tamara Falcó e Íñigo Onieva tras la boda de su amiga Luisa Bergel

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han aprovechado su estancia en Cádiz para disfrutar de una experiencia gastro inolvidable. Los recién casados han saboreado las increíbles elaboraciones del restaurante Aponiente, del chef Ángel León, situado en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María.

- La imagen más esperada de Tamara Falcó en bikini

El menú que han degustado se compone de dos partes, según refleja la página web del establecimiento. El capítulo 1, de cocina marítima salada, se compone de los siguientes platos: yema de erizos, leche; flan de lisa; tortilla de camarones; callos de ostiones, limón; queso de calamar; papel de choco en adobo; escabeche de hojas, plancton; salpicón de caviar; quisquilla, pimiento verde y guisantes de Sanlúcar; la perfecta cocción de la puntilla; muergos a la marinera; puchero de cañaíllas y melosidades marinas.

El capítulo 2, de cocina marítima dulce, se compone de burbujas de huevas, mochi de morena, chucherías del mar y mignardises de atún y chocolate, hueso de corvina, barquillo marinero, Inés Rosales del mar y alga mentolada.

Este menú degustación tiene un precio de 300 euros por persona, un precio al que habría que añadir 175 euros por persona si se añade el maridaje correspondiente al menú o 295 euros por persona si se añade el maridaje Non Plus Ultra. Tamara e Íñigo parece que se han decantado por el maridaje Non Plus Ultra, por lo tanto, el precio de la comida ha tenido un coste total de 1.190 euros.

Desde que pronunciaron el sí, quiero en su esperadísima boda, celebrada el pasado 8 de julio en El Rincón, Tamara Falcó e Íñigo Onieva han ido de paraíso en paraíso. Su romántico periplo comenzó en Sudáfrica, después viajaron a Zambia y de ahí a la Polinesia Francesa.

- Tamara Falcó: el momento en que cantó la Salve Rociera

- El momento en que Alejandra Onieva evitó que una vela quemara la sotana de uno de los sacerdotes de la boda de Tamara

Su luna de miel finalizó el pasado sábado, cuando aterrizaron en Cádiz para asistir a la boda de su gran amiga Luisa Bergel, su celestina, pues gracias a ella se conocieron y a día de hoy son la viva imagen de la felicidad. Los recién casados se lo pasaron en grande en la fiesta. La marquesa de Griñón, de 41 años, bailó con la novia y ejerció de DJ durante la fiesta. Unas imágenes de lo más divertidas que puedes ver en el siguiente vídeo. ¡Dale al play!

Tamara Falcó, radiante tras su luna de miel, muestra las imágenes más divertidas de la boda de su amiga Luisa Bergel