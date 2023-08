El lado más familiar de Astrid Klisans: tarde de cine con sus niños y el hijo mayor de Carlos Baute

Loading the player...

Astrid Klisans ha disfrutado de una tarde de cine en familia acudiendo al estreno de la película Ninja Turtles: Caos mutante. Se lo ha pasado en grande con sus niños, Markuss, Liene y Álisse, pero también con José Daniel, el hijo mayor de Carlos Baute, con quien el artista se reconcilió hace ya más de dos años. La arquitecta ha presumido de buena relación con José Daniel y ambos han comentado lo felices que están en familia trar regresar de sus vacaciones. El gran ausente ha sido el propio Carlos Baute, quien no pudo asistir por motivos de trabajo. "Qué bueno, qué pena que me lo perdí. Me alegro de que estén todos juntitos. Les amo", ha comentado el cantante. Dale al play y no te lo pierdas.

