Conoce a Andrea Segura la comentarista que está arrasando en el Mundial de fútbol femenino

La Selección española de fútbol femenino está haciendo historia, tras clasificarse para la final de la Copa Mundial 2023 en un partido que las enfrentará con la selección de Inglaterra este domingo a las 12:00 hora española. Las jugadoras ya se encuentran en Sidney a la espera de que se dispute la gran final y que hará que una de las selecciones porte una estrella bordada arriba de su escudo. En España son diferentes medios los que se están haciendo eco de esta gran hazaña de 'la roja', en el caso del programa 'El Chiringuito', retransmite a través de su canal de Twitch cada encuentro donde comentan cada jugada, la comentarista que más ha destacado en estos últimos días ha sido Andrea Segura.

Conoce a las 10 jugadoras del Mundial de Fútbol Femenino 2023 que más pasiones levantan entre el público

La periodista alicantina de 29 años, se dedicó profesionalmente al fútbol logrando fichar por el Elche C.F. tras pasar por El Campello, el Sporting Plaza Argel y el Hércules. En sus comienzos en el periodismo se interesó por el de investigación, aunque poco después redirigió su camino hacia el periodismo deportivo. Desde hace más de cinco años la periodista se encuentra trabajando en el programa 'Jugones', donde hablaba de la actualidad deportiva, fue en el año 2019 cuando le llegó una gran propuesta por parte de DAZN, la de narrar La Liga Femenina, "Recuerdo que le dije a la mujer que me lo ofreció: 'yo no he narrado nunca, ¿estás segura de que os intereso?' y me contestaron que sí" relataba la periodista en una entrevista.

Alexia Putellas y Jennifer Hermoso: te contamos cómo es su bonita amistad dentro y fuera del campo de fútbol

La comentarista está cosechando muchos éxitos en estos últimos años en los que ha logrado narrar la final de la Champions League Femenina, además de comentar partidos de la Premier League. Ahora mismo se encuentra transmitiendo los partidos del Mundial, en los que ha dado grandes momentos y bonitas declaraciones sobre el mundo del fútbol femenino y la importancia de este hito histórico de las jugadoras para que avance la igualdad en el deporte. "Soy quién soy por el fútbol", relató la periodista en el programa 'Jugones', dónde contó cómo la hacían sentir de pequeña cuando jugaba al fútbol, "¿qué haces tú jugando al fútbol?". Ha hecho especial hincapié en la importancia de que las niñas más jóvenes que empiezan a jugar al fútbol tengan grandes referentes donde verse reflejadas.

Conoce a Salma Paralluelo de 19 años, la joven futbolista que ha sido protagonista en la Selección Española de fútbol