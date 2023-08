Coleen Rooney y Rebekah Vardy vuelven a la carga en uno de los escándalos más sonados del fútbol británico

La disputa pública entre Coleen Rooney y Rebekah Vardy está lejos de haber acabado a pesar de que un juez falló a favor de la primera en el juicio que las enfrentó en los juzgados a raíz del famoso caso 'Wagatha Christie'. Este conflicto entre las dos mujeres se ha convertido en uno de los escándalos más mediáticos de toda la historia del fútbol británico protagonizado por las esposas de Wayne Rooney y Jamie Vardy.

Coleen Rooney, esposa del ex capitán de la selección inglesa y delantero del Manchester United y DC United, comenzó a sospechar que alguien de su círculo cercano filtraba detalles privados de su vida al periódico británico The Sun, sacados de sus redes sociales. Para encontrar al culpable, Coleen bloqueó a todos sus seguidores, excepto a una cuenta, para poder ver sus publicaciones. A continuación, publicó una serie de 'noticias' falsas durante varios meses que efectivamente acabaron apareciendo en el tabloide británico.

Esas historias sólo podían haber sido vistas y filtradas, por esa única cuenta, y en octubre de 2019 Coleen sorprendió al mundo con un tuit que se volvió viral. Tras explicar cómo había ideado y ejecutado su plan, hizo la gran revelación: "Era... la cuenta de Rebekah Vardy".

La acusada negó rápidamente las acusaciones, afirmando que otras personas tenían acceso a su cuenta, y decidió demandar a Coleen por difamación, alegando que las acusaciones habían dañado su imagen y le habían causado una fuerte angustia emocional. Al final, perdió su caso de difamación: la sentencia la describió como una "testigo poco fiable" que probablemente había destruido a propósito pruebas potencialmente vitales y fue condenada a pagar los costes legales de ambas partes, que superan el millón de libras.

Ahora Coleen ha roto su silencio por primera vez tras ganar la batalla legal a la que se enfrentaron hace ahora un año. Y lo ha hecho abriéndole las puertas de su hogar a la edición británica de la revista Vogue y concediendo una entrevista donde habla a fondo por primera vez de lo ocurrido.

En la entrevista, Coleen explica que nunca fue realmente amiga cercana de Rebekah, confiesa que la batalla legal afectó a su matrimonio y desvela cómo reaccionó cuando por fin escuchó el veredicto. "Había acompañado a mi hijo mayor a una sesión de fotos para Puma. Tuve que salir fuera a atender la llamada. Creo que me dediqué a gritar palabras malsonantes durante un cuarto de hora". La reacción de Rebekah no se ha hecho esperar. La esposa del delantero para el Leicester City Football Club ha publicado un selfie en bikini en sus redes sociales y se ha dedicado a responder a los comentarios de su seguidores acerca de la entrevista de Coleen: "Se ha vuelto aburrido, ¿verdad?", ha asegurado refiriéndose a Vogue. "No quiero publicidad, soy una persona muy privada, pero por favor hacedme caso", ha añadido en una especie de parodia de Coleen.

También ha opinado acerca de la noticia de que su rival está grabando una serie documental para la plataforma de streaming de Disney que sin duda abordará lo ocurrido entre ellas para asegurar que Coleen no es capaz de pasar página. "Lo que no entiendo es por qué quieres seguir sacando el tema. Ya es aburrido. Al público no le importa y a mí tampoco. ¡Ganó y se acabó! Sé feliz y sigue adelante... porque yo ya lo he hecho".

Un complicado proceso judicial

Coleen Rooney ganó la batalla legal a Rebekah Vardy por difamación. El caso Wagatha Christie, que toma su nombre de una ingeniosa combinación entre el acronimo WAG, que hace referencia a las mujeres y novias de los futbolistas, y la gran dama del misterio británico Agatha Christie, llegó a su fin con buenas noticias para la esposa de Wayne Rooney. La jueza del Tribunal Superior de Londres falló en contra de la mujer del delantero Jamie Vardy a la que consideró culpable de haber filtrado información falsa de la celebridad a los tabloides británicos, para, así, manchar su honor. Por este motivo, Rebekah tendrá que pagar 3 millones de libras a Coleen como indemnización por los daños morales causados durante todo este tiempo.

Los inicios de este rocambolesco caso se remontan a el año 2019, cuando Coleen se mudo a los Estados Unidos por el reciente fichaje de Wayne Rooney como entrenador del equipo nortemaericano DC United de la MSL, en este tiempo la pareja del astro del balón se encontraba muy molesta con los medios de comunicación de su país natal por los constantes bulos que se publicaban en relación a su matrimonio y su familia. Intuyendo, de manera muy correcta, que estos ataques podrían venir de alguien cercano a su entorno, decidió tender una trampa a su sospechosa principal, Rebekah Vardy, con la que mantenía una estrecha relación porque sus maridos eran compañeros de banquillo en la selección inglesa.