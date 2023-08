La imagen de Edurne al natural, sin filtros ni maquillaje, que ha conquistado a David de Gea

Loading the player...

Edurne y David de Gea están pasando su primer verano como marido y mujer. Pronunciaron el "sí, quiero" el pasado 1 de julio en Menorca y con su boda pusieron el broche de oro a una historia de amor de casi trece años. Pero, por mucho que pase el tiempo, no hay duda de que cada día se siguen enamorando mutuamente como el primero, ¡o más aún! La artista ha compartido una fotografía en la que presume de belleza al natural, sin filtros ni maquillaje, como ella misma ha señalado, y la instantánea ha fascinado al futbolista, quien no ha dudado en dejarle un bonito comentario. Dale al play y no te lo pierdas.

