Emoción, deporte y música en la Copa de Plata del Torneo Internacional de Polo de Sotogrande

Los mejores jugadores de polo del mundo se encuentran en Sotogrande, que vive la 52º edición de su Torneo Internacional de Polo Andalucía. Este fin de semana más de 5.000 espectadores han disfrutado en las instalaciones de Ayala Los Pintos de la final de la Copa de Plata Terralpa, una apasionante jornada que se saldó con la victoria de Park Place y en la que estuvieron presentes rostros conocidos como Carolina Herrera, el conocido periodista Carlos Rodríguez Braun, miembros de la Casa Real de Brunei o autoridades como el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix.

Este emblemático torneo vivió uno de sus momentos culminantes con el partido de Alto Hándicap que enfrentó a Park Place y San Luis. Un choque espectacular y que se resolvió gracias a un gol de Hilario Ulloa que ponía el 13-12 definitivo en el marcador. Park Place, que ha debutado en Sotogrande, no se cansa de festejar y tras sus éxitos en Inglaterra y Estados Unidos, ahora quiere la Copa de Oro Electrolit que arranca el lunes.

Sotogrande, mucho más que un destino deportivo en Cádiz

El ambiente en la sede de Ayala Los Pinos es espectacular y este domingo no ha sido menos con más de 5.000 personas vibrando con el partido y disfrutando de los servicios que se ofrecen en las instalaciones. Tras el triunfo de Park Place, la fiesta continuó en Last Chukker, como se denomina la oferta de ocio posterior a los encuentros deportivos, con un impresionante concierto de Juan Peña y Third Floor.

También se conocen ya los campeones de la Copa de Plata Terralpa de mediano y bajo hándicap. En el primero el triunfo fue para Almasanta que ganó 13-9 al equipo de Amanara. Mientras que Águilas se impuso 8-7 a Esso. Este lunes ha arrancado la última copa del TIP Andalucía con los primeros partidos de la Copa de Oro Electrolit que se disputarán en Ayala (San Enrique) y Ayala Los Pinos, donde se puede acceder de manera gratuita.