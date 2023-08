¡En Ibiza y rodeada de amigos! Lorena Castell disfruta al máximo de su verano de soltera

Lorena Castell está disfrutando al máximo del verano. Comenzó sus vacaciones en Indonesia con su hijo Río y hace unos días fue fotografiada así de estupenda mientras navegaba por Ibiza con sus amigos. La presentadora de Vamos a llevarnos bien, que se emite todos los jueves a las 23.55 horas en Televisión Española, presumió de figura con un bikini rosa, el color de moda tras el éxito de Barbie, que combinaba a la perfección con el divertido flotador que utilizó para darse un baño muy relajante en el Mediterráneo.

La vida de la comunicadora ha cambiado mucho en los últimos meses. A finales de abril se despedía de Zapeando tras casi una década como colaboradora y presentadora ocasional del programa de laSexta, para comenzar una nueva aventura en la cadena pública con un espacio hecho a su medida, un show repleto de música, espectáculo y, sobre todo, mucho humor, en el que dos parejas de famosos se enfrentan a diferentes pruebas para decidir cuál es la más divertida y más sabe sobre el verano.

Pero el cambio más drástico se produjo a finales de junio. En ese momento, ¡HOLA! publicó que la presentadora se había dado un tiempo con el actor Rubén Bernal, a quien conoció en 2022. A pesar de todo, su círculo más cercano aseguraba a la revista que la relación entre ellos es muy buena y que se tienen muchísimo cariño. Lorena conoció a Rubén en El desafío, de Antena 3. "Vino de amiguito de Juan Betancourt que estaba concursando conmigo, me fui yo fuera a hablar de unos temas y la cosa terminó perfectamente... Le dije ven, que te voy a hacer un desafío", contó en El Hormiguero sobre cómo fue su primer beso.

Por ahora, el corazón de la presentadora solo late por su hijo, que vino al mundo el 19 de marzo de 2019. "Ser madre es lo más bonito que me ha pasado nunca. Es amar sin límites y a todo gas porque el tiempo vuela. ¡Qué suerte haber sido canal para esta vida de una persona tan bonita, tan sensible y con tanta vitalidad y alegría como Rio! Me siento una gran madre que educa y alimenta a su hijo con una energía limpia y sincera para crezca con mucho mucho amor", aseguró Lorena el pasado Día de la Madre.

El niño es fruto de la relación que la comunicadora mantuvo con Eduardo Dabán, de quien se enamoró tras separarse del artista Juanito Makandé, con quien se casó en la playa de El Palmar, en Cádiz, en 2013.