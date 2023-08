José Luis Perales responde con humor (y sorpresa) al bulo sobre su muerte: 'Estoy más vivo y feliz que nunca'

La voz de José Luis Perales no se ha apagado, sino todo lo contrario. En pocos minutos se ha hecho viral la noticia sobre su muerte a los 78 años a causa de un supuesto infarto. Incluso las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencias y los fans se han unido para recordar su galardonada trayectoria artística. Pero en medio del impacto que ha causado la información, ha sido el propio artista quien lo ha querido desmentir. Con gran sentido del humor a pesar de las desagradables circunstancias, y sorprendido por el enorme revuelo que se ha formado, se ha dirigido a sus seguidores con un tranquilizador mensaje.

"Hola amigos, os hablo desde Londres, un sitio maravilloso, un lugar precioso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer. Estamos a punto de marcharnos y de repente nos encontramos con que alguien con muy mala idea ha dicho que me he muerto. La verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Un abrazo muy fuerte y gracias a los que habéis intentado saber si era verdad esta cosa. Estamos muy bien, se acabó", ha indicado en un vídeo grabado en las calles de la ciudad del Támesis.

A los 78 años, el cantautor, uno de los más destacados de nuestro país y con una exitosa carrera internacional, está volcado en su familia. Lleva desde 1977 casado con Manuela Vargas, a la que conoció porque formaban parte de la misma empresa en la que él trabajaba como delineante. Desde entonces su vida ha cambiado mucho, pero no su amor incondicional por la familia que han formado y que completan María y Pablo. Ella es diseñadora de interiores y él ha seguido los pasos profesionales de su progenitor, aunque en su caso como productor musical.

Un velero llamado libertad, ¿Y cómo es él?, Por qué te vas y Te quiero son solo algunos de los títulos más reconocidos de Perales, que ha compuesto algunos de los grandes hits de Julio Iglesias, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Paloma San Basilio, Miguel Bosé...En 2022, dos años más tarde de lo que había previsto por culpa de la crisis sanitaria, el artista de Cuenca publicaba Baladas para una despedida, disco que llevó de gira para decir adiós a los escenarios y centrarse en su vida personal y sus aficiones, entre las que se encuentra la arqueología.