Ricky Rubio detiene su carrera para cuidar su salud mental y las estrellas del basket se vuelcan en él

Noticia de impacto en el mundo del baloncesto tras el anuncio de Ricky Rubio de apartarse temporalmente de las canchas, por motivos de peso que él mismo explicaba este sábado en un comunicado: "He decidido parar mi actividad profesional para cuidar mi salud mental". El base de los Cleveland Cavaliers abandona por tanto la concentración de la Selección Española, con quien estuvo preparando desde hace semana y media el Mundial de Indonesia, Filipinas y Japón que se disputa del 25 de agosto al 10 de septiembre.

"Quiero agradecer todo el apoyo que he recibido de la Federación Española de Baloncesto (FEB) para entender mi decisión", añade el base internacional de 32 años y una de las grandes figuras del combinado nacional con la que tantos éxitos y títulos ha cosechado en este siglo. "Hoy #LaFamilia tiene más sentido que nunca. Gracias", señala el jugador catalán en alusión a como se conoce popularmente y se llaman entre ellos los integrantes del equipo que representa nuestros colores.

"Pediría que se respetara mi privacidad para poder afrontar estos momentos y poder dar más información cuando sea el momento", expresa por último Ricky Rubio, quien el pasado jueves ya se ausentó de los entrenamientos que hacían el resto de sus compañeros. Por su parte, la FEB le ha expresado su "respeto, admiración y cariño" en esta delicada etapa de su vida y que estará a su lado "en todo momento".

El caso de Ricky Rubio recuerda inevitablemente al de otros deportistas de élite que atravesaron por una situación similar a la suya y que, de una forma u otra, tuvieron que parar para tratarse como fue la gimnasta Simone Biles, la tenista Naomi Osaka o el futbolista Andrés Iniesta. Ya en 2019, el laureado jugador de la NBA vivió una época muy dura tras el fallecimiento de su madre, confesando entonces lo difícil que resultaba para él seguir rindiendo al máximo nivel.

"Mi mente estaba muy lejos y pensaba en ella todo el tiempo (...) Cuando alguien que amas muere, es como si una niebla te envolviera. Así fue para mí (...) La primera temporada después de su muerte, me despertaba y pensaba en llamarla. Me hizo querer romper mi teléfono. Pero no pude borrar su número. Incluso le envié mensajes de texto a veces. Todavía lo hago. Durante un tiempo, sentí que me estaba volviendo loco, como si estuviera hablando conmigo mismo", relató el deportista de El Masnou sobre el estado de ansiedad y tristeza que le invadía.

En esta ocasión, los mensajes de apoyo no se han hecho esperar y son grandes nombres del basket los que le siguen mandando todo su aliento tras conocer la noticia. "Siempre en tu equipo, Ricky. Estamos todos contigo", le ha transmitido Pau Gasol en su perfil público. "Nos conocemos hace muchos años y sabes lo que pienso de ti. Ahora más que nunca. Te quiero", escribe José Manuel Calderón. También le han insuflado energías su entrenador con España, Sergio Scariolo, así como otros cracks caso de Willy Hernangómez, Víctor Claver, Rudy Fernández o Sergio Llul.

