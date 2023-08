Belén Esteban, feliz, celebra la noticia que más esperaba desde hace un año

Belén Esteban ha dado un importante paso en el proceso de recuperación desde su accidente en directo en abril de 2022. Tras ser operada de su rotura de tibia y peroné, la colaboradora televisiva ha vivido unos meses muy complicados en los que ha tenido que ayudarse de unas muletas y en las que no ha podido usar el calzado que le hubiera gustado. Por ello la de Paracuellos del Jarama ha compartido la mejor de las noticias, ya que por fin no se va a limitar a utilizar un solo tipo de zapatos. "Qué contenta estoy que ya no solo llevo playeras", ha escrito junto a una fotografía en la que muestra la veraniega chancla blanca que ha elegido para estos días de tanto calor. Desde luego todo un descanso y una tranquilidad después de este largo tiempo en el que ha confesado estar sufriendo.

Belén ha pasado una de las temporadas más complicadas de su vida. Después del incidente que se producía durante una prueba física en el plató de Sálvame que consistía en aguantar colgada de una barra al estilo de los concursantes de Supervivientes, la colaboradora no pudo ser operada en un primer momento porque la escayola provisional que le habían colocado cuando ocurrió el accidente le causó úlceras, heridas y llagas. Eso sí, tras ser intervenida satisfactoriamente comenzó un arduo proceso de recuperación (en el que su diabetes no jugó a su favor).

¿Están en crisis Belén Esteban y su marido, Miguel Marcos? La colaboradora lo aclara

A pesar de que al principio muchos pensaban que la colaboradora estaba exagerando, Belén tuvo que ser intervenida con 20 clavos y dos placas de 4,5 centímetros para soldar bien el hueso. Además, recibió un total de 55 puntos, lo que le provocó muchos dolores. Ella misma ha revelado en numerosas ocasiones que se encontraba "devastada" por lo que le había sucedido y que había padecido dolores "muy intensos". Por suerte, la excolaboradora de televisión ha vivido toda esta etapa con la ayuda de una psicóloga que le ha ayudado a tomárselo todo con buen humor. De hecho, la profesional de la salud mental le recomendó salir más, hacer algo de vida social que le permitiera despejarse, algo que la que fuera ganadora de GH VIP, siguió a rajatabla.

El divertidísimo baile de Belén Esteban y otros momentazos de la fiesta de 'Sálvame' tras el programa

Esta pequeña felicidad con su nuevo calzado llega después de confesar que le estaba costando mucho recuperarse del fin de Sálvame y los últimos rumores que han hecho saltar las alarmas sobre una posible crisis entre ella y su marido, tal y como han asegurado en Fiesta. Una información que rápidamente se desmintió, ya que una de las periodistas de 'El programa de Ana Rosa', se pudo poner en contacto con la tertuliana, que quiso zanjar rotundamente las habladurías. "He podido hablar con Belén. Desmiente que esto sea verdad, de hecho, me dice y quiere dejar claro que ella ahora mismo está en Canarias porque es un viaje organizado desde enero, eso no significa que esté huyendo", explicó la colaboradora.